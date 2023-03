El comentario de Piqué en pleno directo que pasó desapercibido: se oye bajo pero se entiende todo 

Gerard Piqué está desde hace unos días fuera de España. El exjugador del Fútbol Club Barcelona, presidente de la Kings League, lleva unos días entrando al directo de su competición vía online y no de forma presencial como es habitual en él.

El empresario no ha dicho dónde está pero por algunos de sus comentarios se intuye está cerrando algún negocio relacionado con la liga que ha puesto en marcha. Fue Iker Casillas el que apuntó que Piqué podría estar en Estados Unidos pero de momento se desconoce su ubicación.

Este lunes, el exfutbolista dejó un comentario que pasó desapercibido entre los presidentes presentes en plató pero que no lo ha hecho en TikTok, donde rápidamente se ha viralizado el clip.

Hablando de si poner o no la norma de que sea obligatorio para los presidentes tirar un penalti en el Camp Nou, donde se jugarán los partidos finales, Piqué comentó que seguro que el creador de contenido Juan Guarnizo se iba a enfadar.

"Con la que me lió Juan si ahora imponemos chutar el penalti, sabiendo lo negativo que está, me arma un cristo en México que no puedo entrar. O en Colombia. En Colombia ya lo tengo", comentó el exdeportista por lo bajo. Un mensaje claro a que su expareja, la cantante Shakira, es colombiana.