Patxi López dice que no es muy de Rosalía, pero la describe con un término al escuchar su nuevo disco

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha sido preguntado por el nuevo disco de Rosalía, Lux y ha dejado un comentario que ha llamado la atención en las redes sociales. La cantante catalana, que está en boca de todos y acaba de ganar recientemente el Global Icon en LOS40 Music Awards Santander 2025, ha integrado 18 canciones, algunos cantados en distintos idiomas como portugués, árabe o alemán.

Ante los micrófonos de Radio 3, programa musical por excelencia de Radio Nacional de España, comentó lo que le había parecido su nuevo disco, misma pregunta que le hicieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya pronunció que le había cantado y que, a diferencia de otros discos, es uno de los pocos que ha escuchado del tirón.

Preguntado sobre si también ha estado una hora para escuchar el disco de Rosalía, López ha contado que no: "He escuchado partes y me gusta. Yo no era muy de Rosalía, pero este me parece que es muy valiente".

"Me parece que puede enseñar mucho y me parece que es una estrella que conecta con el mundo mundial", ha concluido López en su breve respuesta. De hecho, luego ha tirado de sarcasmo para decir que envidia a Pedro Sánchez por haber ido a los estudios de Radio 3.

Ha sido el propio López quien ha publicado el tuit del fragmento hablando de la cantante, reiterando que a pesar de que no escuchaba a Rosalía, sí le ha gustado el nuevo disco. Ha sido una de las tantas reacciones de las figuras de la música, cultura e incluso política que han dado su opinión abiertamente del nuevo disco de la cantante.

Lux es el cuarto álbum que ha publicado Rosalía, tres años después de uno de sus trabaos discográficos más populares, Motomami.