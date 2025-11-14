Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Patxi López dice que no es muy de Rosalía, pero la describe con un término al escuchar su nuevo disco
Virales

Virales

Patxi López dice que no es muy de Rosalía, pero la describe con un término al escuchar su nuevo disco

"No era muy de rosalía, pero...".

Juan De Codina
Juan De Codina
Patxi López y Rosalía
Patxi López y RosalíaGetty Images.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha sido preguntado por el nuevo disco de Rosalía, Lux y ha dejado un comentario que ha llamado la atención en las redes sociales. La cantante catalana, que está en boca de todos y acaba de ganar recientemente el Global Icon en LOS40 Music Awards Santander 2025, ha integrado 18 canciones, algunos cantados en distintos idiomas como portugués, árabe o alemán.

Ante los micrófonos de Radio 3, programa musical por excelencia de Radio Nacional de España, comentó lo que le había parecido su nuevo disco, misma pregunta que le hicieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya pronunció que le había cantado y que, a diferencia de otros discos, es uno de los pocos que ha escuchado del tirón.

Preguntado sobre si también ha estado una hora para escuchar el disco de Rosalía, López ha contado que no: "He escuchado partes y me gusta. Yo no era muy de Rosalía, pero este me parece que es muy valiente".

"Me parece que puede enseñar mucho y me parece que es una estrella que conecta con el mundo mundial", ha concluido López en su breve respuesta. De hecho, luego ha tirado de sarcasmo para decir que envidia a Pedro Sánchez por haber ido a los estudios de Radio 3.

Ha sido el propio López quien ha publicado el tuit del fragmento hablando de la cantante, reiterando que a pesar de que no escuchaba a Rosalía, sí le ha gustado el nuevo disco. Ha sido una de las tantas reacciones de las figuras de la música, cultura e incluso política que han dado su opinión abiertamente del nuevo disco de la cantante.

Lux es el cuarto álbum que ha publicado Rosalía, tres años después de uno de sus trabaos discográficos más populares, Motomami.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 