Tellado aprovecha hasta el nuevo disco de Rosalía para darle un palo a Sánchez y le sale regular

Este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a los estudios de Radio 3, donde realizó una entrevista en la que, entre otras cuestiones, declaró su admiración por la cantante Rosalía y su nuevo disco —el cual ha desatado toda una oleada de reacciones y críticas a escala global—, 'Lux'.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, no ha querido desaprovechar el momento para criticarle y le ha aconsejado que escuche en una canción, 'La perla', porque "quizás se pueda sentir retratado en ella". "Creo que a muchos de los españoles cuando la escuchan les ha venido a la cabeza el nombre de Pedro Sánchez y su desgobierno", ha continuado el popular en un acto celebrado en Alcorcón (Madrid).

"Creo que en estos momentos Pedro Sánchez se ha convertido en la perla, la perla de España", ha dicho Tellado, quien ha criticado la visita del presidente en Radio3 para hablar de música, tal y como recoge EFE, pues considera que se trata de una cortina de humo para camuflar "la situación dramática en la que se encuentra". La situación de "soledad parlamentaria" que vive es "más que evidente", ha sentenciado.

El momento ha sido compartido en las redes sociales por el diario 'El País', donde muchos no han tardado en dejar un comentario. "Qué poco nivel tiene esta gente! Siempre parece que están en la barra de un bar", comenta uno. "Él debería escucharla… menuda perla Tellado…", escribe otro. "No se entera este ser de na de na con tal de embarrar! Deleznable!", señala finalmente otro.

También ha habido alguno que, de forma paralela en otras publicaciones, no ha tardado en recordar el caso 'perla negra' de CyL —uno de los mayores escándalos del PP en la comunidad— protagonizado por varios altos cargos del Partido Popular en la Junta. La Fiscalía pidió penas de cárcel de más de 79 años para los 12 imputados, entre los que había dos exviceconsejeros de Economía, por varios delitos, como prevaricación, malversación o revelación de secretos.