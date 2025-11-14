Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Tellado aprovecha hasta el nuevo disco de Rosalía para darle un palo a Sánchez y le sale regular
Virales

Virales

Tellado aprovecha hasta el nuevo disco de Rosalía para darle un palo a Sánchez y le sale regular

"Creo que en estos momentos Pedro Sánchez se ha convertido en la perla, la perla de España", ha dicho el popular.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Tellado y Sánchez
Tellado y SánchezGetty Images- Canva- HuffPost

Este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a los estudios de Radio 3, donde realizó una entrevista en la que, entre otras cuestiones, declaró su admiración por la cantante Rosalía y su nuevo disco —el cual ha desatado toda una oleada de reacciones y críticas a escala global—, 'Lux'. 

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, no ha querido desaprovechar el momento para criticarle y le ha aconsejado que escuche en una canción, 'La perla', porque "quizás se pueda sentir retratado en ella". "Creo que a muchos de los españoles cuando la escuchan les ha venido a la cabeza el nombre de Pedro Sánchez y su desgobierno", ha continuado el popular en un acto celebrado en Alcorcón (Madrid).

"Creo que en estos momentos Pedro Sánchez se ha convertido en la perla, la perla de España", ha dicho Tellado, quien ha criticado la visita del presidente en Radio3 para hablar de música, tal y como recoge EFE, pues considera que se trata de una cortina de humo para camuflar "la situación dramática en la que se encuentra".  La situación de "soledad parlamentaria" que vive es "más que evidente", ha sentenciado. 

El momento ha sido compartido en las redes sociales por el diario 'El País', donde muchos no han tardado en dejar un comentario. "Qué poco nivel tiene esta gente! Siempre parece que están en la barra de un bar", comenta uno. "Él debería escucharla… menuda perla Tellado…", escribe otro. "No se entera este ser de na de na con tal de embarrar! Deleznable!", señala finalmente otro. 

También ha habido alguno que, de forma paralela en otras publicaciones, no ha tardado en recordar el caso 'perla negra' de CyL —uno de los mayores escándalos del PP en la comunidad— protagonizado por varios altos cargos del Partido Popular en la Junta. La Fiscalía pidió penas de cárcel de más de 79 años para los 12 imputados, entre los que había dos exviceconsejeros de Economía, por varios delitos, como prevaricación, malversación o revelación de secretos.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 