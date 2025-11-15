Pedro Almodóvar habla de la muerte de Franco de una forma que no gustará al 19% de los jóvenes que añoran el franquismo 

El director de cine español Pedro Almodóvar, ganador de dos premios Óscar, de cinco BAFTA y 11 premios Goya, así como el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia en el año 2024, ha hablado en un especial del diario El País sobre lo que supuso para él la muerte de Francisco Franco.

En el reportaje, han hablado personajes conocidos como el periodista Iñaki Gabilondo, la abogada Cristina Almeida, la actriz Lola Herrera o la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, entre otros.

Almodóvar no ha dudado en responder a lo que reflejaba una de las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El 19% de los jóvenes consideran como "buena" la etapa del franquismo y el cineasta ha contestado que él entiende "que la gente que tiene 20 años no tiene ningún fantasma del franquismo". "No le corresponde, no lo han vivido. Han nacido en democracia. Pero yo sí los tengo", ha avisado, antes de detallar como fue aquel 20 de noviembre de 1975 para él.

"A las 7 de la mañana que es cuando me enteré de la gran noticia del día, estaba en la estación de Atocha. Recuerdo que llovía. Yo solía comprar y compré el Informaciones y cuando me acerqué al quiosco, vi que todos los periódicos tenían la misma foto y la misma noticia: Franco ha muerto", ha recordado el cineasta.

Pedro Almodóvar ha explicado que, al enterarse de ello, "cogí el autobús, fui a Telefónica, a Villaverde Alto". "Era un día normal. Me fui a trabajar y después, ya en Atocha, llamé sólo a una persona porque quería compartirlo con alguien. Llamé a una amiga muy muy íntima y compartimos, en ese instante, la noticia", ha detallado.

El director de cine español ha reconocido que "el país entero estaba esperando la noticia de un momento para otro". "Daban los partes médicos, yo lo seguía, y daba la impresión de que estaba muy muy mal y de que el marqués de Villaverde (Cristóbal Martínez-Bordiú) estaba prolongando artificialmente esa vida", ha contado.

Almodóvar también ha revelado que "los últimos cinco años de franquismo, el pueblo español fue madurando en silencio". "Había gente en Madrid que iba a ver películas prohibidas a los cineclubs, compraba revistas de fuera y se informaba de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Todo ocurría en los interiores de las casas o en la universidad", ha expuesto.

Después de la muerte de Franco, el cineasta ha detallado lo que hizo después de saber de la muerte del dictador. "Hice una xerocopia de una de las páginas donde daban la noticia, después la recorté en forma de estrella y le pinté un poco con lápices de colores. Lo convertí en mi felicitación navideña de ese año. Todo pobremente hecho. Arte pobre. Mi felicitación era: 'Este año tenemos una razón muy grande para ser felices'", ha señalado.

Almodóvar ha confesado que, en ese momento, él tenía 25 años, y si el franquismo se hubiese prolongado "me habría ido a París, habría trabajado en lo que encontrara, pero mi idea ya era esa".

Con el fin de Franco, el director de cine ha destacado que "de pronto, sales a la calle y pierdes el miedo". "Yo lo recuerdo. No fue de una noche para otra. Recuerdo paulatinamente, en el 77, salir a la calle, mirar a los grises y darme cuenta de que no les tengo miedo. Ese fue un proceso por el que pasamos la gente más joven. No pedimos permiso para actuar en libertad", ha añadido.