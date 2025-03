Pedro Ruiz es claro tras ver las comentadísimas palabras de Julia Otero y deja caer algo

Las palabras de la periodista Julia Otero en Late Xou, el programa que Marc Giró presenta en TVE, se han convertido en lo más comentado del miércoles en las redes sociales y de ellas se están haciendo eco diversas caras conocidas, entre las que destaca Pedro Ruiz.

El actor y presentador siguió con atención la entrevista a Otero y ha dejado clara su opinión al respecto en un mensaje en X: "Me gustó mucho la charla de Julia Otero con Marc Giró. Estuvieron muy bien ambos".

"Es, para mí, el programa de conversaciones desenfadadas más agradable de la tele. Si me invitan iré", ha dejado caer.

En una parte de la entrevista, Julia Otero pronunció unas palabras que se están compartiendo y comentado de forma masiva. Toda vez que en una ocasión la periodista afirmó que vota en contra de sus intereses, pero a favor de sus principios, Giró quiso saber si la periodista mantiene esa máxima.

"Por supuesto. Yo voto a favor de los principios porque voto pensando en la niña que fui, en la familia en la que me crie, una familia de inmigrantes gallegos que llegan a Barcelona, currantes, trabajadores, en un barrio obrero", ha explicado.

Por tanto, mis principios que se cimientan en la niña que fui, en mi historia personal, siguen siendo los mismos. ¿Ha cambiado mi cuenta corriente? Sí, muchísimo, pero mis principios siguen ahí", ha subrayado.

"Dije que voto en contra de mis intereses porque me interesaría mucho más un partido que prometa bajar los impuestos, me vendría fenomenal. Pero tampoco soy la única que vota en contra de sus intereses, hay mucha gente que gana 800 euros y vota por aquellos que no quieren subirle el SMI", ha dejado caer.

"Somos muchos los que votamos en cintra de nuestros intereses. Lo que pasa que los de un tipo somos un poco más raros que los de los otros, que son un poco más mayoritarios", ha subrayado.