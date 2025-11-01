Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pedro Sánchez arrasa en TikTok con su nueva recomendación cultural del fin de semana
Pedro Sánchez arrasa en TikTok con su nueva recomendación cultural del fin de semana

"¿Te imaginas a Abascal recomendándole un libro?", comenta un usuario.

Pedro Sánchez en su recomendación semanal

Tras meses marcados por los casos judiciales que han salpicado a su partido, el presidente Pedro Sánchez ha decidido dejar por unos días el discurso institucional para mostrarse de forma más cercana (haciendo recomendaciones musicales y de lecturas) a través de su canal de TikTok, que ya supera los 158.000 seguidores.

"Ya estamos en fin de semana, así que me toca recomendaros una canción y también algo de lectura. Por cierto, agradezco y mucho la recomendación que me han hecho de este libro de Rosa Ponce, que por supuesto será una de mis próximas lecturas", comienza en el inicio del video. 

Entre sus sugerencias destaca el cómic Contrapaso: Los hijos de los otros, de Teresa Valero, una obra ambientada en la posguerra española que, en palabras del presidente, "se hace para relatar y también denunciar la represión que se vivió durante la dictadura".

"Quiero haceros spoiler, así que os recomiendo, vivamente, que leáis comic, que español, pero sobre todo este tipo de comic comprometido con la historia democrática de nuestro país", agrega. El vídeo, que acumula ya más de medio millón de reproducciones, incluye además un guiño musical: Restinga, una joven artista andaluza cuyo primer disco, defiende, "merece la pena".

"Y la recomendación de música, pues la verdad es que me sorprendió mucho esta cantante compositora y productora que se llama Ristinga, que ha lanzado su primer disco este año 2025 y que cualquiera de sus canciones de su primer disco la verdad es que merece la pena. Espero que os guste", sentencia.

El vídeo del cómic de Valero se ha convertido en uno de los más vistos en su cuenta, con miles de comentarios de usuarios. "¿Te imaginas a Abascal recomendándole un libro?", se pregunta uno. "Es que lo adoro", señala otra. "¡Que el propio presidente nos recomiende lecturas y canciones es otro nivel! ¡Gracias, Pedro!", comenta finalmente otro usuario.

