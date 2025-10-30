Preguntan al exfutbolista Alfonso por Sánchez: se contiene lo justo pero todo queda claro cuando habla de Abascal

Se suele decir que los futbolistas sólo se mojan en temas de política cuando dejan su profesión pero no parece que Alfonso, exjugador del Real Betis y del Real Madrid y conocido por sus míticas botas blancas, haya tenido nunca pelos en la lengua.

El exjugador ha estado en El Cafelito, el podcast de entrevistas de Josep Pedrerol, y ha hablado sin reparos de su ideología política muy cercana a Vox y a Isabel Díaz Ayuso, como él mismo ha contado.

El presentador de El Chiringuito le ha pedido que defina a algunos dirigentes políticos y de Pedro Sánchez ha dicho que le sale decir "lo que canta todo el mundo" pero que no lo va a decir, en referencia al "hijo de puta" que le cantan desde la ultraderecha.

"Como todo el mundo canta eso, pero vamos. Hay que echarse un paso al lado", ha dicho del presidente del Gobierno. De la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que "ha llegado ahí de milagro".

Y ojo porque, por la derecha, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le parece poco agresivo. Después ha quedado claro que con quien realmente tiene afinidad política es con Ayuso y con Santiago Abascal.

"Creo que es el referente para el futuro de España junto con Abascal", ha señalado. De Abascal ha añadido que es "una persona al estilo de Ayuso": "Gente que va a mirar por el futuro de España. Creo que España funcionaría mucho mejor con un Abascal y con un Ayuso".

Quizá no sabe Alfonso que Vox sigue engordando las cifras con las que opera Disenso, la fundación privada que preside Santiago Abascal. Según una información publicada por ElDiario.es, la formación política ha traspasado 1,5 millones de euros más en 2023 a dicha organización, lo que supone ya una inyección económica de siete millones de euros en cuatro años.