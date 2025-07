Unos padres primerizos piden perdón al médico por llevar a su hijo a urgencias y éste les da una respuesta para no olvidar

El usuario de TikTok @taumas_, que es pediatra, ha dado una potente respuesta a unos padres primerizos que le pidieron perdón por haber llevado a su hijo a urgencias.

"El otro día en mi guardia de urgencias me dijeron algo que me enfadó muchísimo y fue: 'Ay, perdón por haber venido'. ¿Cómo? ¡Jamás tienes que pedir perdón!", exclama.

"Nos quejaremos mucho cuando la gente utilice mal las urgencias y está bien que nos quejemos y está bien que expliquemos por qué hay cosas que se tienen que consultar directamente en el ambulatorio donde sea para que la gente lo utilice mejor y se utilicen mejor los recursos que hay. Pero si tú tienes dudas vas a venir", subraya.

"Yo te explicaré... pues esto es mejor que vayas al centro de salud. Y tú no te tienes que picar porque yo te lo explique. Pero no te tienes que sentir culpable porque a tu hijo le pase algo. Es tú primer hijo, claro que vienes, caro que vas a venir a consultar. ¡Claro!", insiste.

"Normal que te de miedo, a mí me daría miedo. Eso no quiere decir que la gente utilice mal las urgencias. Sí. Pero eso no quiere decir que tengas que pedir perdón por utilizarlas mal. Lo que sí me parece mal es que te explique las cosas y pienses: 'Me da igual lo que digas porque voy a utilizarlas cómo me de la gana'. Eso es egoísta. Pero que tú tengas dudas de si a tu hijo le pasa algo y vengas, pues muy bien. Para eso estoy", afirma.