Pide ayuda a su hija y la respuesta que le acaba dando se lleva un aplauso general

Las conversaciones en WhatsApp son uno de los contenidos que más éxito tienen en las redes sociales. Casi a diario, algún usuario de Twitter, TikTok o Instagram viraliza alguna publicación sobre un diálogo con algún familiar.

En este ocasión, la usuaria de Twitter @tercer_intento ha publicado la conversación que mantuvo con su hija y ha acumulado más de 16.000 me gusta y cientos de reacciones en la red social.

"Cuando vengas necesito ayuda por favor para imprimir lo de la clase de mañana", escribió en WhatsApp a su hija, según ha mostrado en la captura con la conversación.

Y esta fue la respuesta que recibió: "Vale, aunque es muy fácil. Conectas el ordenador a la impresora con un cable que hay y le das a imprimir y ya".

Ante esto, la respuesta que le dio se ha llevado el aplauso de todos en Twitter. "Vale, pues me enseñas. A mí también me parecía fácil no cagarme encima cuando te enseñé a ti a usar el orinal", le ha replicado.

Las reacciones ante la conversación han sido épicas: