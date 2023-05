Graba su reacción inmediata cuando una pareja le pide hacer un trío en el gimnasio

La usuaria @mariellealessandraa ha dejado a todos de piedra al grabarse para TikTok poco después de que una pareja se acercase a ella en el gimnasio para pedirle un trío. "Lo MÁS RANDOM de mi vida! Cuentenme ustedes", ha escrito junto al vídeo que ha subido a la red social china.

"Me acaban de proponer un trío en el gimnasio. Estoy loca. El momento en el que se me acerca una pareja, es que estoy es heavy tío, me da muchísima vergüenza contar esto de verdad. Esto es surrealista para mí", ha empezado contando.

"Se me acerca una pareja y me dice '¿te podemos pedir ayuda?'. Ayuda de qué, ayuda para salvar tu relación mi amor. A todo esto le digo 'sí, sí, claro yo te ayudo' en plan qué necesitan. Y me dicen: '¿cómo ves un trío con nosotros?'. Mi cara chiquillos, así literal, y dije '¿me estás vacilando?'", ha proseguido explicando visiblemente sorprendida.

Después se ha acercado la novia y le ha dicho que sí, que es todo en serio. También le han dicho que llevaban tiempo viéndola entrenar y que les parecía "que estaba buenísima".

"¿Cómo gestiono esto? Me han propuesto tríos por redes pero en persona en mi vida. He pasado una vergüenza chiquillo. No estoy para esto. No soy tan moderna, lo siento. ¿Y ahora cómo voy a entrenar y verles a ellos las caras sabiendo que les pongo cada vez que están entrenando?", ha dicho como reflexión final.

La publicación supera las 160.000 reproducciones y los 12.000 'me gusta'.