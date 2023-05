Este mensaje en la cuenta de un restaurante de Barcelona suscita un intenso debate en Twitter

Encendido debate en Twitter a cuenta de la recomendación de propina que un bar de Barcelona incluye en sus tickets al más puro estilo de Estados Unidos donde es obligatorio dejarla.

El debate llegó a España hace unos meses y el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, se pronunció al respecto diciendo que ésta es una técnica que trata de "crear un sentimiento de culpa" en el cliente que decida no dejar nada.

Sánchez comentó entonces que "no es un acto ilegal porque no lo imponen", pero cree que pedir ese dinero es "intentar aprovecharse" del cliente para que, "de alguna manera, se convierta en el que paga el plus de un salario demasiado reducido", el del personal del establecimiento. Según opina, la propina "no puede ser el sustituto de un salario decente".

En este caso que nos ocupa, a simple vista, "la dolorosa" que diría el cuñado que se precie, parece normal pero al final incluye un concepto que no suele ser habitual en España: un nuevo precio incluyendo la propina del 10%.

En este caso el montante de las cañas y los cafés asciende a 9,14 euros, 10,05 con la propina. El tuitero @winston_lobo ha publicado una foto con el ticket y ha suscitado un intenso debate en la red social de Elon Musk sobre esta práctica que parece que poco a poco se quiere ir instaurando en España.

"Pues esto parece que viene para quedarse, y una cosa voy a decir. El primer tiquet que veas venir así le voy a decir que llame al jefe. Y cuando venga le diré: Te voy a dar una polla", dice vehemente el autor del tuit.

Muchos lamentan que, al igual que ocurre en Estados Unidos, las propinas acaben siendo una parte del sueldo de los empleados.

Pues esto parece que viene para quedarse, y una cosa voy a decir. El primer tiquet que veas venir así le voy a decir que llame al jefe.



Y cuando venga le diré:



Te voy a dar una polla pic.twitter.com/9bHqxezXWU — 𝓦𝓲𝓷𝓼𝓽𝓸𝓷 𝓛𝓸𝓫𝓸 (@winston_lobo) May 26, 2023

Estas son las reacciones:

Ya hay que tener la cara dura — Eléxdelbus (@HaSSeR_) May 26, 2023

Se pide la hoja de reclamaciones sistemáticamente y ya verás cómo se les quita rapidito la costumbre. — caca de vaca 💩 (@absurddheces) May 26, 2023

Te obligaron o pudiste pagar los 9,14. A mi me parece bien que te sugieran lo que puedes dar de propina pero no que te obliguen. — Heinmot Tooyalakekt (Slava Ukraini) 🇪🇦🇺🇸🇵🇷 (@Tooyalakekt) May 27, 2023

No te obligan, te lo recomiendan...como si te recomiendan carne y pides pescado...no veo el problema 😅 — Lebrón (@lebronrentable) May 26, 2023

Pone propina recomendada ... así q le puede dar musho a la recomendación — Eastwood (@Cliniswu) May 26, 2023

Le pones una valoración y comentario acorde en las reseñas de Google. — 😎 Iván. (@ElForense6) May 26, 2023

La propina es algo voluntario y en la cantidad que al que quiera darla, le parezca bien

Yo tengo claro que allá dónde la exijan o recomienden, se queda sin ella — Viejodelburejo (@viejodelbujero) May 27, 2023

Pues a mi me traen un ticket asi y les pago los 9.14 exactos, se quedan sin la propina q les hubiera dado. — Laura (@laugarbo1) May 27, 2023

En América se usa este sistema de “tips” obligatorios.

Es de vergüenza tener que completar la nómina de los camareros, cuando debería ir incluido en el precio del producto que se nos ofrece.

Pero es que si no, no comen.

Es pura miseria. — Dimònia (@SenseFi_) May 27, 2023