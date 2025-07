Pide un café con leche en un bar de Oviedo y le cobran un suplemento de 30 céntimos que va traer cola en toda España

Una nueva polémica ha llegado al mundo de la hostelería y más concretamente al maravilloso mundo de los cafés. Desde hace un tiempo, los españoles han cambiado su forma de tomar café y cada vez hay más variantes en los bares y cafeterías.

Las alergias y las intolerancias que muchas personas sufren han provocado que, por ejemplo, sea habitual que los clientes pidan leche sin lactosa, bebida vegetal de soja, de avena, de almendras y de un sinfín de tipos más.

Lo que nadie esperaba era que, como le ha ocurrido a una persona y ha compartido Soy Camarero, en algunos bares se empezase a cobrar un suplemento por pedir leche sin lactosa y la de vaca con lactosa.

"Hola te escribo desde Oviedo, Asturies, concretamente del barrio El Fontan, barrio antiguo y popular de esta ciudad. Te pongo esta queja de que cobren suplemento por ser leche sin lactosa", le empieza contando al influencer hostelero.

Y prosigue con su queja: "Si lo van a cobrar que lo avisen, ¿no? en la misma zona no lo cobran. Me parece injusto, ser intolerante no es un capricho y la leche sin lactosa vale igualmente que cualquier otra leche. Además era de la marca blanca desnatada".

Esta persona ha adjuntado en el ticket donde se puede ver precisamente que el café con leche vale 1,90 y hay un suplemento de 30 céntimos por la leche sin lactosa, que hace un total de 2,20 euros.