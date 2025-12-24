El PP pide que comparezca Carlos Cuerpo en el Senado por la "Navidad más cara de la historia"

El PP ha pedido este miércoles la comparecencia en el Senado del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para que explique por qué el crecimiento económico no llega a las familias, que se enfrentan estas navidades a "la cesta de la compra más cara de la historia de nuestro país".

Según el observatorio de precios de Navidad de la organización de consumidores OCU, los productos típicos navideños han subido de media en torno a un 5 % respecto a 2024, aunque en una década se han encarecido alrededor de un 57 %.

La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha registrado también una pregunta escrita al ministro sobre si cree que la evolución de la economía permite a las familias españolas poder hacer frente a la cesta de la compra en Navidad.

En un comunicado, García ha denunciado que los españoles se enfrentan a la "Navidad más cara de la historia" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "hacer caja con la inflación recaudando más, mientras los españoles se aprietan el cinturón y hacen malabares cada día".