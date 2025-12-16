Pide unos raviolis para llevar a un restaurante y la nota que añade es de tener más cara que espalda

La popular cuenta destinada a mostrar todo tipo de anécdotas, situaciones u ofertas laborales que se dan en el sector de la hostelería Soy camarero, que tiene más de 165.000 en la red social de X, ha publicado el pedido que ha encargado un cliente a un restaurante junto al comentario que ha añadido.

Tal y como se puede ver en la imagen compartida en la antigua Twitter por Soy Camarero se puede ver como esa persona había pedido unos raviolis a domicilio junto a una oferta de pizzas.

En ese combo ofertón de pizzas, el cliente había seleccionado una pizza carbonara familiar y otra, del mismo tamaño, que es una cuatro quesos. En total, ambas se le quedaban por 15 euros.

Sin embargo, había añadido unos ravioli por 5 euros a los que había hecho la siguiente nota. "Ravioli bien de salsa :) Y si tenéis algo por la cocina que sobre lo echáis también, gracias!", había querido comentar el cliente.

Junto a la imagen del ticket que ha publicado Soy Camarero ha añadido el breve, pero conciso y contundente comentario "morro nivel" dejando claro la surrealista petición que había pedido.

Todo tipo de opiniones a este ticket

La publicación de este perfil se ha hecho viral con más de 22.000 reproducciones y casi 300 me gusta en las primeras horas en la red. También hay respuestas en las que ironizan con lo que le pueden echar. "Yo le echo un poco de todo y se lo cobro", le ha respondido uno.

Varios le han comentado que le pueden echar sobras, mientras que otros le han dicho que "por pedir que no quede". También ha destacado que a pesar de la petición, en la que sí que puede tener morro, lo han hecho con educación. "Sí, pero educados", ha comentado una tuitero, mientras que otro ha señalado "simpático es.

Un carrusel de respuestas a un pedido que va a dar que hablar.