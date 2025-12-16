El actor José Sacristán pide algo por favor a todos aquellos españoles que echan de menos la dictadura: lanza un aviso a navengantes

El reconocido actor José Sacristán, premio Goya de honor en el año 2022, ganador del Goya y la Concha de Plata al mejor actor en el año 2012 por su papel en El muerto y ser feliz, ha lanzado un mensaje a todos aquellos españoles que dicen echar de menos la dictadura de Franco y ha aprovechado para hacerles una petición por favor.

Según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en octubre, hay un 21,3% de los españoles que cree que el franquismo fue "bueno" o "muy bueno". Es porcentaje es del 19% en el caso de los jóvenes de 18 a 24 años.

A esos datos se ha referido José Sacristán en una entrevista en Huelva24, donde admite que no se atreve a pronunciarse "desde el estupor y desde el pánico".

"Que nadie quiera volver a eso"

"Me parece terrible que vuelvan a aparecer ecos de voces que yo creí que nunca más se iban a dar. Ojalá estos muchachos y muchachas se den cuenta a tiempo que, en el mejor de los casos, es un puto espejismo y en el peor es una de las putas dictaduras. Qué nadie quiera volver a eso, por favor", pide.

"Que la solución de los problemas que tenemos, que no son pocos, indudablemente, no pasa de ninguna de las maneras por volver a cantar el 'Cara al Sol', sino todo lo contrario", insiste.

"Me preocupa profundamente"

Sacristán ya se había pronunciado en términos similares poco después de que se publicase el estudio del CIS, en aquella ocasión en una entrevista en El Comercio.

"Acojonado. No me gusta nada. Oigo ecos que me recuerdan voces que yo creía ya que no se iban a escuchar o a pronunciar", afirmó el actor madrileño.

José Sacristán reconoció ya en ese momento que le "aterra" porque este tipo de voces "aparecen autorizadas por una serie de ciudadanos y de ciudadanas que deciden, sí, que son ellos los que tienen que hablar".

"Me preocupa profundamente. Y creo que hay una relación o progresión más o menos directa entre el auge de la extrema derecha y el empobrecimiento moral e intelectual de la ciudadanía. Cuanto más surge la extrema derecha, es que son más imbéciles. Sin género de duda", razonó.