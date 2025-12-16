Francino pone sobre la mesa por qué el franquismo no ha desaparecido de España con un minuto para poner en los colegios

Carles Francino ha analizado en La Ventana la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en Chile y ha establecido varios paralelismos con la historia de España, donde hay un 19% de los jóvenes que dice que los años de la dictadura fueron "buenos" o "muy buenos".

"Han pasado solo 40 años desde el asesinato de Víctor Jara y solo 35 años desde que acabó la dictadura de Pinochet en Chile. Tampoco ha pasado tanto tiempo y ya sé que lo que ocurre en un país es difícilmente exportable a otro, pero sí puede ser útil como referencia o como comparación", ha empezado diciendo Francino.

Ha afirmado el periodista que si hay algo en lo que se asemejan España y Chile es que "a Franco y a Pinochet no los echaron": "Por eso el pinochetismo no había desaparecido nunca de Chile, y ahora se confirma. Y por eso tampoco el franquismo ha desaparecido en España".

"No se articuló un relato real de lo que ocurrió en la dictadura" Francino

Y esto por qué pasó, porque, según Francino "no se articuló un relato real de lo que ocurrió en la dictadura, y con el paso del tiempo, han surgido relatos a la contra, o sea, de enaltecimiento del franquismo", en referencia a Vox.

"Hace 15 o 20 años, hubiera chirriado lo que dijo el diputado de VOX Manuel Mariscal en el Congreso" que afirmó directamente que "los jóvenes que gracias a las redes sociales están conociendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura como nos vende este Gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de reconciliación y progreso para lograr la unidad nacional".

Esto de "la etapa posterior a la Guerra civil" del diputado de Vox para no decir dictadura franquista ha chirriado a Francino: "Hoy esto está normalizado, está aceptado y es lo que hay. Pero voy a quedarme con eso de que muchos jóvenes, gracias a las redes sociales, están conociendo la realidad".

Para dar muestra de que no todo está perdido, Francino ha puesto una canción que está arrasando en TikTok donde se habla de lo que realmente fue la dictadura franquista y donde se habla, por ejemplo, del invisible papel de la mujer en la sociedad.