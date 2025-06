Piden a Chanel durante un concierto que vuelva a Eurovisión y no se le escucha, pero su reacción ya lo dice todo

El Icónica Santalucía Sevilla Fest se celebró el pasado jueves 26 de junio en una Plaza de España a rebosar como arranque de las fiestas del Orgullo LGTBI en la capital andaluza. Artistas como Mayo, Kuve y Laura Gallego dejaron su huella en un concierto festivo que arrancó a las 20:30 horas.

Chanel fue una de las cantantes que se subió al escenario. Recientemente, estrenó 'Zakaza, un nuevo himno para el Orgullo. En una pequeña pausa, los espectadores empezaron a corear su nombre, pero, sobre todo, pidieron su vuelta a Eurovisión.

"¡Chanel a Eurovisión! ¡Chanel a Eurovisión! ¡Chanel a Eurovisión!", empezaron a vitorear. La reacción de la cantante fue muy evidente, especialmente por los gestos con su rostro y con sus manos.

Primero comenzó a reírse, con cierto nerviosismo, pero lo acabó llevando muy bien. Negó, haciendo un claro 'no' con el dedo y luego se llevó la mano al cuello haciendo el gesto de cortar. No se le escucha, pero por sus labios se le entiende decir: "Ya no más".

El vídeo ha sido inmortalizado en TikTok por @alexwh____, acumulando casi 200.000 visualizaciones y 17.000 'me gusta': "Icónico". Chanel terminó dando las gracias, pero acabó cambiando de tema muy rápido.

Las reacciones han llegado en forma de comentarios y el más destacado ha sido el de la usuaria @stolma153: "No la merecemos, la gente se le fue demasiado la azotea con ella y fue la mejor representante que hemos tenido en décadas. No la supimos valorar entonces, nos queda apoyar su carrera ahora".