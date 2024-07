Pocos han sido más claros que James Rhodes al hablar de lo ocurrido con Lamine Yamal y Nico Williams

El pianista James Rhodes ha ofrecido una entrevista en Infolibre en la que ha sido preguntado por lo ocurrido en España durante la Eurocopa con Lamine Yamal y Nico Williams.

Al decirle que qué le parecía el lío político tras el papel de los dos futbolistas españoles, el músico no se ha mordido la lengua. "Son todo patrañas. Me da igual si lo dicen los de la izquierda o la derecha, son todos mala gente", ha asegurado.

"Es que vivimos en un país tan dividido... yo puse una foto de una tortilla sin cebolla en las redes y eso también fue un lío. Por eso, los políticos van a aprovechar cualquier cosa, como hablar de Lamine Yamal para su propia agenda política", ha defendido.

Tras ello, James Rhodes ha sido bastante sincero y ha dejado una frase con la que ha dejado claro lo que piensa. "Pues a tomar por culo, la verdad, estoy harto, porque eso forma parte del problema", ha añadido.

"Los políticos quieren aprovechar cualquier oportunidad y personalmente me da igual si son de la extrema izquierda o la extrema derecha, cualquier extremo para mí no vale porque no aporta mucho", ha criticado.

El pianista ha lanzado una seria pregunta: "¿Por qué no podemos simplemente disfrutar del duende del fútbol y mirar con la boca abierta a un chaval de 16 añitos haciendo algo espectacular?".

"Disfrutar y chimpún, ya está. Y además él es español, como yo, qué tremenda alegría", ha justificado, antes de reconocer que "han secuestrado la bandera española para significar algo feo, y eso es mentira".

"Yo puedo ser patriota como cualquiera a un nivel enorme, pero eso no significa pertenecer a la extrema derecha. Para nada. Solo quiero decir que yo siento por primera vez en mi vida que pertenezco a un sitio, tengo un hogar, me siento a salvo, puedo crecer y respirar", ha sentenciado.