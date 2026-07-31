Los planes de verano de la familia real en Mallorca: una gran cita con una doble incógnita, una interrupción y lo realmente esperado

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, de camino a una cena en Mallorca

Año tras año, los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se desplazan a Mallorca a finales de julio para pasar unos días de estancia en Marivent, residencia de verano de la familia real desde 1973. Este palacio, que perteneció a Juan de Saridakis, es propiedad de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que cede la propiedad a los Borbones para que pasen allí parte del verano.

Así, mientras la reina Sofía suele ser la primera en llegar -y la última en partir-, su hijo, su nuera y sus nietas tienden a aparecer más tarde. Eso sí, este año Felipe VI se presentó ya en Mallorca el 24 de julio para sus habituales audiencias a las autoridades baleares, una cita que celebró en el recién restaurado palacio de La Almudaina de Palma, que no olvidemos que es su residencia oficial en la isla.

Felipe VI y Marga Prohens en su audiencia a la presidenta de Illes Balears en el palacio de la Almudaina de Palma, Mallorca Javier Fernández/Europa Press/Getty Images

Este viaje de Felipe VI le llevó a disfrutar de unos días con su madre, que pasa su primer verano sin su hermana, Irene de Grecia, fallecida el 15 de enero de 2026 a los 83 años, y sin su prima y amiga Tatiana Radziwill, que murió el 19 de diciembre de 2025 a los 86 años. Ambas eran dos pilares en la vida de la emérita y las perdió en menos de un mes.

Mientras la princesa Irene pasaba en Marivent el mismo que su hermana, su prima Tatiana y el marido de esta, el doctor Jean Henri Fruchaud, siempre disfrutaban de unos días en el palacio. De hecho, uno de los planes habituales extraoficiales de la familia real era salir a cenar al restaurante Ola de Mar, un evento al que los reyes y sus hijas invitaban a la reina Sofía, a la princesa Irene y los primos Tatiana y Jean Henri. Ahora, esto es ya es solo un recuerdo.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la reina Sofía, Irene de Grecia, Tatiana Radziwill y Jean Henri Fruchaud en una cena en Palma en verano de 2024. Getty Images

Felipe VI coincidió en Marivent con sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, y con los hijos de estas, pero no con su padre. Juan Carlos I viajó a Mallorca casi de improviso –8 años después de la última vez- por el 80º cumpleaños de su amigo Miguel Arias, y ya que estaba, se desplazó a Marivent para cenar con sus mujer, sus hijas y la mayor parte de sus nietos. Después se marchó a Cala d'Or a dormir a casa de otro amigo, Miguel Piñera. Mientras tanto, Felipe VI había viajado a Lima para la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de la república del Perú.

El rey regresó a Mallorca del país sudamericano porque el 29 de julio recibió a Pedro Sánchez en La Almudaina para su tradicional despacho estival, que en otras ocasiones ha tenido lugar en Marivent. El presidente expresó su deseo de volver el año que viene en estas fechas: "Nos vemos el próximo año o, al menos, lo voy a intentar".

Felipe VI y Pedro Sánchez en su despacho de verano en el palacio real de La Almudaina en Palma, Mallorca Javier Fernández/Europa Press/Getty Images

Pero esa es otra historia. La que nos ocupa aquí nos lleva a señalar que ya es momento de que Letizia y sus hijas aparezcan por Mallorca un año más. Y también un año más, la primera aparición oficial de la reina en la isla es la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, que se celebra este domingo 2 de agosto en el Centro Cultural La Misericordia de Palma. Esta 16º edición se cierra con la entrega del premio Masters of Cinema al compositor francés Alexandre Desplat.

Veremos durante la primera semana de agosto a Felipe VI competir en la 44º edición de la Copa del Rey de Vela a bordo del Hispania, aunque como jefe del Estado tiene que estar pendiente de cómo se desarrolla y se resuelve la crisis migratoria de Ceuta y de los incendios en España, si es no ocurren más cosas.

Letizia Ortiz en la ceremonia de clausura del Atlántida Film Fest de Mallorca. GTRES

Pero el gran momento de la estancia en Palma es el martes 4 de agosto de 2026. Esa noche, la familia real abre Marivent para la tradicional recepción a las autoridades y a una representación de la sociedad balear.

Este es sin duda el acto de mayor importancia e interés de los que tienen lugar en su estancia mallorquina, pero cuenta con una gran incógnita. La agenda de Casa Real solo recoge la presencia de los reyes Felipe y Letizia, por lo que no se puede asegurar que la princesa Leonor y la infanta Sofía vayan a unirse. Sin embargo, en 2025 debutaron en esta recepción, por lo que todo parece indicar que estarán allí. Eso sí, de momento es una –doble- incógnita.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y la reina Sofía en la recepción a las autoridades en el Palacio de Marivent. Getty Images

Lo que parece asegurado es que la reina Sofía sí va a acudir a pesar de que la agenda no refleja su asistencia. El verano anterior su hermana estaba ya muy enferma, y como no quería separarse apenas de ella, canceló sus vacaciones mallorquinas para quedarse en La Zarzuela con ella. Eso sí, viajó a Mallorca para esta recepción que no le gusta perderse.

El sábado 8 de agosto, el monarca entrega los trofeos de la Copa del Rey de Vela en el palacio real de La Almudaina, pero antes de eso, su estancia en la isla sufre otra interrupción porque el 7 de agosto tiene que estar en Santiago de Cali para la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

A la espera de las salidas y los posados familiares

Y hasta aquí la agenda oficial, pero durante los días que la familia real pasa en Mallorca, lo habitual es que se produzcan otras salidas. Esto es lo realmente esperado porque podemos ver a los reyes y sus hijas más relajados, disfrutando de planes en Mallorca que engloban desde museos y exposiciones, pasando por ir al cine, acudir a un mercado o descubrir algún enclave que no tiene por qué ser tan turístico.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la exposición Paysage Miró en Palma durante sus vacaciones en Mallorca. GTRES

Pero estos planes tan de familia real que solo vemos en Mallorca, y que en ocasiones incluye alguna declaración, son diseñados en La Zarzuela y no se anuncian con tanta antelación, por lo que habrá que esperar a que avance su estancia en la isla para ver y saber con qué nos sorprenden este verano.

Finalizado su tiempo estival en Marivent –cuya fecha es otra incógnita-, la familia real pone rumbo a sus vacaciones privadas con la vista puesta en aprovechar unas pocas semanas antes de que los reyes estrenen agenda con el nuevo curso, a que la infanta Sofía se mude a París para su segundo año de universidad, y a que la princesa Leonor se convierta en universitaria después de tres cursos de formación militar.