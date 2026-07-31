Recuperan en plena crisis migratoria en Ceuta lo que Santiago Abascal dijo sobre Marruecos en un podcast: "No pienso que sea el enemigo"

España afronta una grave crisis migratoria en Ceuta. Casi 50.000 personas cruzaron este jueves desde Marruecos, por mar y por tierra, hasta desbordar por completo la capacidad de acogida de la ciudad.

La Guardia Civil ha recuperado ya los cuerpos de 19 migrantes que murieron al intentar alcanzar el enclave a nado. Además, países como Italia, Francia y Países Bajos han pedido a España que refuerce las fronteras con Marruecos.

El ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, ha afirmado que se reforzarán los controles en la frontera con España. Italia ha llegado a plantear la suspensión temporal del espacio Schengen con España por la situación y Países Bajos ha pedido al Gobierno español hacer "lo necesario" para "proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea".

En clave española, muchos usuarios han recuperado en redes sociales un fragmento en el que el líder de Vox, Santiago Abascal, hablaba de Marruecos en unos términos que sorprendieron entonces y lo hacen ahora.

Abascal y Marruecos

Dijo Abascal en el podcast de Pedro Buerbaum —publicado el 5 de junio de 2025— que "hay una voluntad histórica de Marruecos por invadir, no de reconquistar, porque Ceuta y Melilla son españolas antes de la existencia del reino de Marruecos".

En el fragmento que se ha viralizado ahora, el dirigente de Vox decía: "Yo no pienso que Marruecos se el enemigo y lo digo porque hay veces que nos escuchan y dicen, deben pensar eso. No, Marruecos es una nación vecina con la que tenemos que intentar tener una buena relación basada en el respeto. mutuo".

Y el audio proseguía: "Ahora mismo hay una relación de sumisión por parte del presidente del Gobierno, no sabemos por qué. Hay muchas sospechas pero lo que sí sabemos es que se ha cambiado la posición internacional histórica de España sobre el Sáhara de manera sospechosa contra la voluntad del parlamento, del PSOE, la ha cambiado el presidente del Gobierno, ¿por qué?".

El contexto

Para poner contexto a la conversación y no dejarlo todo en un audio de 15 segundos, esto es lo que dijo también Santiago Abascal sobre la relación que debían tener España y Marruecos.

"Esa voluntad expansionista basada en una concepción histórica errónea de las élites marroquíes no podemos cambiarla pero sí podemos ser buenos vecinos. Para que haya buenos vecinos tiene que haber altas vallas, tiene que ver respeto mutuo. Yo no pienso que no tengamos que tener una buena relación con Marruecos, creo que debemos tenerla, pero una buena relación con Marruecos se hace con respeto mutuo, no convirtiéndose en el perrito faldero de Marruecos", comentó Abascal antes de llegar a la conclusión que se está viralizando.