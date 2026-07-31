Los investigadores coinciden: cuidar a los nietos potencia la memoria y previene el deterioro cognitivo en mayores de 50, según un estudio con 2.887 abuelos

Está científicamente demostrado. Los nietos les dan, literalmente, vida a sus abuelos. Un estudio, publicado en la revista Psychology and Aging, ha confirmado que cuidar a los nietos previene el deterioro cognitivo en la vejez.

En la investigación se han analizado los datos de 2.887 abuelos (todos ellos mayores de 50 años, con una edad media de 67) que participaron en el Estudio Longitudinal Inglés sobre el Envejecimiento.

Tal y como recoge la edición británica de El HuffPost, los individuos, más allá de responder a las preguntas de la encuesta, realizaron pruebas cognitivas en tres ocasiones entre los años 2016 y 2022.

A los abuelos se les preguntó si habían cuidado de algún nieto a lo largo del último año y con qué frecuencia lo habían hecho. Además, en el estudio se incluyeron preguntas acerca de qué tipo de cuidados prestaban.

Entre otras cosas, los participantes en el estudio detallaban si preparaban comidas para sus nietos, si los cuidaban cuando estaban enfermos, si los ayudaban a hacer los deberes o si los llevaban al colegio o a actividades extraescolares.

A través de la recopilación de esa información y de los resultados las pruebas cognitivas, los científicos han descubierto que los abuelos que cuidaban a sus nietos lograban mejores resultados en las pruebas de memoria y fluidez verbal que los que no desempeñan ese rol de cuidado de los nietos.

Siempre hay mejora en las capacidades cognitivas sin importar la frecuencia con la que se cuide a los nietos

Además, una de las principales conclusiones de la investigación es que la mejora de los abuelos en las pruebas cognitivas se produce sin importar qué tipo de cuidado se realice o cuál sea la frecuencia con la que se cuida de los nietos.

En ese sentido, la investigadora principal, Flavia Chereches, de la Universidad de Tilburg (Países Bajos), ha destacado que "lo que más nos llamó la atención fue que el hecho de ser un abuelo cuidador parecía influir más en el funcionamiento cognitivo que la frecuencia con la que los abuelos prestaban cuidados o lo que hacían exactamente con sus nietos".