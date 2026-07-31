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En directo: última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta | Pedro Sánchez visita la ciudad autónoma junto a Marlaska
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En directo: última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta | Pedro Sánchez visita la ciudad autónoma junto a Marlaska

Pedro Sánchez viaja este viernes a la ciudad autónoma para seguir la crisis migratoria. El PP exige su comparecencia urgente y reclama al Gobierno que retome el control de las fronteras.

Redacción HuffPost
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Entrada de migrantes a Ceuta durante el jueves 30 de julio de 2026
Miles de inmigrantes han cruzado la frontera de Ceuta en las últimas horasEuropa Press via Getty Images
09:11
Ceuta se despierta desbordada tras la mayor entrada de migrantes desde 2021

Buenos días. Comenzamos el minuto a minuto de la crisis migratoria de Ceuta en este viernes 31 de julio de 2026. La ciudad autónoma afronta la resaca de una jornada sin precedentes en el último lustro: miles de personas, más de 30.000 según Europa Press, cruzaron este jueves desde Marruecos, por mar y por tierra, hasta desbordar por completo la capacidad de acogida de la ciudad. La Guardia Civil ha recuperado ya los cuerpos de 19 migrantes que murieron al intentar alcanzar el enclave a nado.

El cruce de personas por la frontera no se ha detenido durante la noche y cientos de jóvenes han dormido al raso en parques y calles de la ciudad. 

La crisis escala además en el plano político y diplomático: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja esta mañana a Ceuta; el PP exige su comparecencia urgente en el Congreso; y Exteriores ha convocado al embajador de Italia después de que Roma anunciara que estudia suspender el acuerdo de Schengen con España.

Redacción HuffPost
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