Muere apuñalada una mujer de 27 años en Santander y detienen a su pareja

Una agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Santander a un hombre de 39 años como presunto autor del homicidio de su pareja, una mujer de 27 años, que ha tenido lugar a mediodía en un piso de la céntrica calle de Perines.

El arrestado ha llamado a la Policía y ha confesado los hechos, que se investigan como un supuesto caso de violencia de género, han informado fuentes policiales en un comunicado. No constan denuncias previas por violencia machista entre ambos.

El 091 de la Policía Nacional recibió a las 12.30 horas una llamada en la que se solicitaba la presencia de efectivos en el domicilio en cuestión.

Una vez personados en la vivienda, los agentes han hallado en su interior a una mujer con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca.

Ante ello, han solicitado la presencia urgente de servicios sanitarios que, una vez el lugar, solo han podido confirmar la muerte de la víctima.

En el lugar, los policías han procedido a la detención de un hombre, pareja de la fallecida, que se ha confesado autor de los hechos. El arrestado ha sido trasladado a la comisaría de la Policía Nacional en Santander, que ha activado el protocolo establecido ante casos de violencia de género.

Así, agentes especializados en la investigación de estos hechos están practicando diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este homicidio.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ya ha trasladado al Ministerio de Igualdad la información recabada hasta ahora sobre este presunto asesinato machista.