Preguntan al camarero si tienen cambiador, éste les dice que sí y al ir a limpiar la mesa se encuentra lo impensable

La hostelería es uno de los sectores más duros que hay. Es una afirmación que apoya mucha gente, especialmente todos aquellos que han trabajado en él y que saben que a menudo hay que soportar condiciones leoninas y clientes de lo más maleducados.

Un camarero ha compartido una buena muestra de esto último al contar lo que ha vivido a la popular cuenta @soycamarero, especializada en denunciar la miserias del sector.

"Hoy me han dejado dos pañales sucios en la mesa", relata el trabajador junto a una imagen en la que se ve precisamente el 'pastel' que se encontró la ir a limpiar.

"Encima los padres me han preguntado por si teníamos cambiador en el baño, les he dicho que sí, cuando voy a recoger la mesa me encuentro con esto. Hay mucho cerdo", se lamenta.

"Si son capaces de hacer eso son personas sin éticas y sin ningún tipo de escrúpulos. Si tienen esa clase de falta de respeto puedes esperar de ellos cualquier cosa. Pena de hijos. Saldrán iguales o peor que los padres", dice una persona en las reacciones a la publicación.

"¿Harán lo mismo en su casa? Porque hay que ser cerdos", se pregunta otra. "Yo hasta que no te he visto a ti decirlo por Twitter, ni se me había pasado por la cabeza que la gente pudiese hacer algo así. Me parece surrealista", se lamenta otro más.