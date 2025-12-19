Pedro Sánchez se sube al atril en Extremadura y lo primero que dice sobre la tortilla de patatas a algunos les va a escocer

Las elecciones de Extremadura están a la vuelta de la esquina. Los partidos políticos realizan sus últimos discursos para ganar votos de cara al domingo. En el lado del PP, María Guardiola está preocupada y deja caer un posible pucherazo tras la sustracción de 124 votos por correo en el robo de unos ladrones en tres oficinas de Correos.

Sin embargo, la Guardia Civil descarta que haya intención de robar votos y lo vincula a delincuencia común, mientras que el propio Correos ha aclarado que el 90% de los votantes afectados ya han depositado nuevamente su voto por correo.

Por otro lado, el PSOE ha celebrado hoy un mitin en Villanueva de la Serena (Extremadura) para captar votos antes del periodo de reflexión y ha llamado la atención lo que ha dicho sobre la tortilla de patatas nada más subirse al atril para comenzar su discurso.

Sánchez, ¿con cebolla o sin cebolla?

El presidente del Ejecutivo tiraba de ironía: "Y efectivamente, yo sabía que este era el lugar en el que nació un gran jugador de baloncesto como es José Manuel Calderón. Por supuesto, también un gran alcalde como lo fue miguel Ángel".

"Lo que no sabía es que Villanueva de la Serena era el lugar donde se inventó la tortilla de patata. No lo sabía yo que había, me contaba ella, una investigación del CESIC", ha expresado Sánchez justo después.

"Data de hace ya unos cuantos siglos la tortilla de patatas aquí y le he preguntado a la alcaldesa lo que se pregunta siempre, lo que preguntó el CIS: ¿Con cebolla o sin cebolla?", ha ironizado.

La alcaldesa le ha respondido que es una elección que cada uno elige sin problema, "ya cada cual...". "Yo tengo que decirlo claro, la mía es con cebolla siempre, eh, con cebolla siempre", ha rematado Sánchez antes de continuar con su intervención sobre las elecciones.