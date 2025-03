Preguntan a Llados por Pedro Sánchez y su respuesta dice mucho de cómo ve la vida

El youtuber Mowlihawk ha entrevistado en su canal de YouTube a Amadeo Llados, el gurú del fitness, y lo ha hecho por las calles de Miami y, algo poco común en el canal de Mowlihawk, conduciendo la otra persona.

En la charla, de poco más de hora y media, ambos han hablado de la nueva vida de Llados, más alejada de los focos que hace unos meses y muy centrada en dios. Además se ha montado su propia "universidad" donde imparte mentorías a sus alumnos que a su vez venden sus mentorías y sacan un porcentaje por cada nuevo afiliado.

En un momento de la entrevista, Mowlihawk le ha preguntado por Pedro Sánchez. Directamente le ha dicho: "¿No crees que a tu universidad se tendría que presentar Pedro Sánchez? Hay un par de cositas que le podrías enseñar. Tú desde aquí no sé si estás puesto en política, en la que se está liando en España".

Y, para sorpresa de muchos, no sabe ni quién es Sánchez: "Bro, no estoy puesto para nada". "¿Pero localizas a Pedro Sánchez? ¿No?", le ha insistido Mowlihawk. "No tengo ni idea de quién es, bro", ha replicado Llados.

"El presidente de España ahora mismo", le ha vuelto a decir el entrevistador. "Pues mira, ahí va. No es algo que me importe, bro", ha vuelto a decir Llados. Mowlihawk se ha sorprendido de que no tuviese "localizado" a Sánchez y él ha dicho que sólo tiene localizado "al de arriba" y que es lo único que le importa. Bro.

"Cuando sacas la mirada de ahí arriba es cuando estás cagándola. Es como os mantienen a la gente controlada, con distracciones. No tengo distracciones, elimino las distracciones en mi vida y por eso he logrado llegar a este nivel de vida", ha señalado.