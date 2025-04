Prueba un menú del día en un bar de Granada y por el precio acaba haciéndose la gran pregunta

El creador de contenido @sergiolp ha ido a un restaurante en Loja (Granada) para probar su popular menú, cuyos platos vienen en grandes cantidades y el precio final le ha hecho hacerse la gran pregunta, dando pie al debate de los comentarios en TikTok.

El menú vale 13,50 euros con un primer y segundo plato, incluyendo bebida y postre. "En poquísimos sitios de España te encuentras un menú a este precio con estas cantidades", ha razonado el joven al principio del vídeo, que ha acumulado casi medio millón de visitas.

El primer plato que ha escogido es paella mixta recién hecha: "Vaya bandejón, van a dejar Belice sin arroz". También ha probado otros platos que van de primero, como la ensalada de la casa o el potaje de habichuelas: "El 90% de la gente que está viendo este vídeo, ya os digo yo que con solo este plato come".

Llegado a los segundos, un gran plato de merluza a la marinera: "Otra ración de tres pares de cojones y esto es mantequilla, no te da tiempo a masticarlo". También ha podido probar pizza (algo que le ha parecido raro en un menú) y lo que más le ha "flipado", medio pollo asado.

"Aquí no se cortan con las cantidades", ha concluido antes de pasar al postre, una tarta de queso casera, lo más famoso que tienen en el restaurante El Atracón.

"Uno se pregunta: ¿cómo estos platos pueden seguir siendo rentables en 2025? Que con un menú de 13,50 me pongas platos de 12 lombardinacos, no te sale rentable, más bebida y postre. Menos de un 10 de 10 no le vamos a dar", ha concluido.