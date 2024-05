Eurovisión 2024 en directo: polémica por Israel, expulsión de Países Bajos y última hora del festival

Bambie Thug, representante de Irlanda, se planta y no acude al último ensayo



Bambie Thug, representante de Irlanda, no ha acudido al último ensayo general porque "había ocurrido algo" mientras esperaban para el desfile de banderas que requería la atención de los organizadores que, según le cantante de género no binario, se lo han tomado "en serio". "Espero veros esta noche", señaló, pero no se sabe a ciencia cierta si participará. Según la corporación de radiodifusión pública de Irlanda (RTE), su plante se debe a supuestos comentarios despectivos que la KAN, la corporación de radiodifusión israelí, hizo sobre ella.

​

​La RTE también ha confirmado que se ha advertido a la UER de la situación y que se está intentado llegar a una solución. Le representante irlandés no ha dudado en mostrar su enfado "con otros equipos que violan las reglas -de la Unión Europea de Radiodifusión- y todavía se les permite participar".