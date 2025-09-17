Ramón Arcusa, del 'Dúo Dinámico', cuenta lo que le dijo el ministro de Cultura en la capilla ardiente de Manolo de la Calva

El compositor e integrante del Dúo Dinámico Ramón Arcusa ha hablado para el diario El Mundo en una entrevista en la que ha recordado y rendido homenaje a su compañero y amigo Manolo de la Calva, fallecido el pasado 26 de agosto a los 88 años, y ha contado algún detalle del velatorio, como la conversación que tuvo con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Arcusa, que ha descrito a De la Calva como una persona que era más que un hermano, ha confesado que sí que lloró a pesar de haber comentado que no quería una despedida lacrimógena: "La verdad es que me hinché a llorar, especialmente en la capilla ardiente de la SGAE donde estuve junto a su familia atendiendo a todos los que se acercaron a despedirle. Muchos de sus amigos y fans no podían evitar el llanto y yo con ellos".

Durante la entrevista, el músico, al ser preguntado por Urtasun, ha dicho que "estuvo muy amable en la capilla ardiente" y que incluso le confesó que su madre era fan del Dúo Dinámico, "lo cual es de agradecer".

"Yo le critiqué porque en una declaración dijo que este Gobierno no le quiere dar ninguna oportunidad a la derecha. Y eso me recuerda a cosas feas. Por otro lado, tiene una de las mejores voces que hay por ahí, con unos graves y agudos envidiables. Si algún día quiere cantar, podemos hablar. No sé si sabe cantar o le gusta, pero ahí tiene futuro", ha llegado a decir.

También ha sido preguntado por Pedro Sánchez, del que ha reconocido que "nunca pensé que podría llegar tan lejos para seguir estando en la Moncloa". Así lo ha explicado: "Los votos de ERC, de Junts y los de Sumar están saliendo muy caros a los españoles y a la democracia. Y Sánchez es un rehén de estas minorías tóxicas. Aparte de las connivencias políticas con el presidente del Tribunal Constitucional o de su fiscal general y los líos que tiene. Es un poco vergonzoso".

Además, ha afirmado que los políticos antes "estaban mejor preparado" porque ahora "los mejores están en el sector privado y España debería ser una empresa en la que los mejores estén al mando". "Los accionistas de una empresa privada hace tiempo que hubieran echado a Sánchez", ha rematado, apostillando que también está en contra de la Agenda 2030 y del movimiento woke.