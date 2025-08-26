Así es como se ha despedido Raphael del cantante del Dúo Dinámico Manolo de la Calva

El mundo de la música hoy esta de luto debido al fallecimiento del cantante Manolo de la Calva, uno de los dos integrantes que formaban el grupo Dúo Dinámico, a sus 88 años a causa de una enfermedad.

Tras conocerse la noticia, que ha hecho pública su compañero en el mítico dúo musical, Ramón Arcusa, numerosas personalidades de la industria de han dado el pésame de manera pública.

Una de las despedidas más emotivas ha sido la de su compañero de profesión Raphael, quien le ha dedicado unas emotivas palabras a través de sus redes sociales, tanto en Instagram como en X (@RAPHAELartista).

"Se nos ha ido Manolo de la Calva… historia de nuestra música y una maravillosa persona con una energía arrolladora. Te echaremos de menos. Mi pésame y abrazo a familia y amigos. DEP", ha manifestado el artista.

También otras caras y voces conocidas de la industria musical se han pronunciado, haciendo énfasis en la estela que deja el cantante con su partida, como es el caso del locutor Tony Aguilar.

"Descansa en Paz, amigo, Manolo de la Calva. Historia absoluta del pop español. Siempre le expliqué lo mucho que le admirábamos en casa", ha publicado el conocido locutor de radio musical.