Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) defiende a Julio Iglesias y Euprepio Padula recupera lo que dijo sobre Franco hace años

El cantante Julio Iglesias se ha convertido en el protagonista de la semana después de que Fiscalía de la Audiencia Nacional haya abierto diligencias de investigación tras la denuncia por parte de dos exempleadas de su servicio doméstico que le han acusado de agresión sexual cuando trabajaban para él en el Caribe.

La investigación periodística, publicada por elDiario.es y Univisión, ha provocado numerosas reacciones, algunas de ellas de rostros conocidos que han salido en defensa del artista madrileño.

Personalidades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la actriz Ana Obregón o el cantante Ramón Arcusa, que formó parte del Dúo Dinámico, han salido a apoyarle.

En el caso de Arcusa, apareció en varios programas de televisión para mostrar su defensa ante las acusaciones contra Julio Iglesias. Explicó que había hablado con él, que estaba "tranquilo" y que se encontraba molesto "por la repercusión que ha tenido".

"Las chicas estas, hablando de una casa del terror. Si a ti te violan un día, no te pueden violar cada día. ¿Entiendes? Porque te violan un día y tú eres consciente de que te han violado vas a la Policía. Entonces hubo una relación consentida de alguna manera. ¿Ok? Y si no era consentida lo parece", señaló en el Programa de Ana Rosa.

Las palabras sobre Franco

El abogado y comunicador italiano, Euprepio Padula, ha aprovechado la polémica que han generado las palabras de Ramón Arcusa, con críticas como las de la modelo e influencer Lucía Rivera, para recuperar unas palabras del cantante de hace años.

En una entrevista en el diario El Mundo en noviembre de 2020, el artista fue preguntado por la libertad de los años 50, 60 y 70, comparada con la actual y no dudó en decir algo de la dictadura que levantó una gran polvareda en su momento.

"Cuando uno dice que en tiempos de Franco no se vivía mal, escaseces aparte, y que había libertad para todo excepto para la política y los desnudos en revistas o películas, se te tiran al cuello y lo más suave que te dicen es franquista".

"No estoy defendiendo a Franco, con el que no tuve nada que ver: cuento lo que viví. Recuerdo que, en los hoteles, dejábamos la llave en la puerta, como hacían en los pueblos, y había una seguridad que no podríamos ni soñar ahora ".

". "Franco hizo también muchas cosas buenas de las que no se habla, aparte de la maldad y asesinatos, que en eso se equiparó o superó a los republicanos, que tampoco eran monjitas de la caridad precisamente".

Euprepio Padula ha recuperado la entrevista y no ha dudado en calificar con un único adjetivo que le parecen las palabras de Ramón Arcusa sobre la dictadura de Francisco Franco: "Patético".