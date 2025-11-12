Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Recupera esta carta al director de 'El País' y triunfa: su reflexión sobre la sociedad actual es muy compartida
Recupera esta carta al director de 'El País' y triunfa: su reflexión sobre la sociedad actual es muy compartida

Alfredo Pascual
Una carta al director de El País enviada el pasado mes de marzo se ha vuelto a hacer viral en las últimas horas después de que la compartiera la cuenta Cultura Literal, que tiene más de 1,6 millones de seguidores en su perfil de X, la red social conocida popularmente como Twitter.

El texto, firmado por la valenciana María José Guillermo Pintada y titulado como En piloto automático, invita a reflexionar sobre la sociedad actual y cómo es un día a día en el que no hay tiempo para disfrutar de uno mismo y de sus aficiones. 

"Me levanto, paso 12 horas fuera y vuelvo a casa, para cenar y dormir. Así casi todos los días. A veces me pregunto por qué no exploto. La sociedad me pide que sea funcional, que siga siendo productiva. Sé que ya no disfruto, ni me ilusiono, pero ¿quién lo hace?", se pregunta. 

La autora asegura que "una no tiene tiempo ni de llorar la pena que siente" y hasta llega a decir que "hemos terminado anestesiando las emociones para soportar el dolor". "Hemos puesto el alma en piloto automático para poder seguir pagando las facturas, para intentar sobrevivir otro día más", asegura. 

Guillermo Pintado finalmente acaba diciendo que "en un escenario cada vez más precario, nos vemos obligados a ser fuertes y, si no hacemos malabarismos en la cuerda floja nos caemos". 

"Me pregunto si esta no es más que una manera de sentirse muertos en vida", remata la autora de esta carta a la sección de El País.

Una gran repercusión

El mensaje enviado por María José y recuperado por la cuenta Cultura Literal ha sido uno de los más vistos en las últimas horas al superar ya el medio millón de visualizaciones en esta red social.

Además, también ha cosechado mas de 17.000 me gusta y ha sido compartido más de 5.000 veces. Las respuestas al mensaje tampoco se han quedado atrás y muchos tuiteros han contestado apoyando las palabras de la autora y sintiéndose representados por su testimonio.

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 