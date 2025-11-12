Recupera esta carta al director de 'El País' y triunfa: su reflexión sobre la sociedad actual es muy compartida

El tuit de Cultura Literal con la carta al director de El País.

Una carta al director de El País enviada el pasado mes de marzo se ha vuelto a hacer viral en las últimas horas después de que la compartiera la cuenta Cultura Literal, que tiene más de 1,6 millones de seguidores en su perfil de X, la red social conocida popularmente como Twitter.

El texto, firmado por la valenciana María José Guillermo Pintada y titulado como En piloto automático, invita a reflexionar sobre la sociedad actual y cómo es un día a día en el que no hay tiempo para disfrutar de uno mismo y de sus aficiones.

"Me levanto, paso 12 horas fuera y vuelvo a casa, para cenar y dormir. Así casi todos los días. A veces me pregunto por qué no exploto. La sociedad me pide que sea funcional, que siga siendo productiva. Sé que ya no disfruto, ni me ilusiono, pero ¿quién lo hace?", se pregunta.

La autora asegura que "una no tiene tiempo ni de llorar la pena que siente" y hasta llega a decir que "hemos terminado anestesiando las emociones para soportar el dolor". "Hemos puesto el alma en piloto automático para poder seguir pagando las facturas, para intentar sobrevivir otro día más", asegura.

Guillermo Pintado finalmente acaba diciendo que "en un escenario cada vez más precario, nos vemos obligados a ser fuertes y, si no hacemos malabarismos en la cuerda floja nos caemos".

"Me pregunto si esta no es más que una manera de sentirse muertos en vida", remata la autora de esta carta a la sección de El País.

Una gran repercusión

El mensaje enviado por María José y recuperado por la cuenta Cultura Literal ha sido uno de los más vistos en las últimas horas al superar ya el medio millón de visualizaciones en esta red social.

Además, también ha cosechado mas de 17.000 me gusta y ha sido compartido más de 5.000 veces. Las respuestas al mensaje tampoco se han quedado atrás y muchos tuiteros han contestado apoyando las palabras de la autora y sintiéndose representados por su testimonio.