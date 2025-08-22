Representa a miles de personas al enseñar con una foto lo que le ha pasado: "No puedo más"
Su tuit se ha hecho viral.
La usuaria de X @Andreaaa_rmcf ha publicado un mensaje con el que ha representado a millones de españoles después de enseñar con un pantallazo del móvil lo que tuvo que vivir este miércoles.
La joven ha enseñado como ese día había recibido un total de ocho llamadas procedentes de números desconocidos. Y el día anterior, martes, se había repetido como mínimo en una ocasión.
"No puedo más de verdad", ha escrito en ese tuit. En una respuesta a un comentario hasta ha añadido que "es absolutamente insoportable y "por cada una que bloqueas te llaman seis".
Su publicación se ha hecho viral con más de 150.000 reproducciones en pocas horas. Además, se ha llevado más de un millar de me gusta y ha recibido respuestas de otras personas a los que les pasa exactamente lo mismo.