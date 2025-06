Reservan mesa para 10 y cuando el hostelero va a atenderles se encuentra un esperpento: "No me había pasado jamás"

El usuario de TikTok @soyfelber, que tiene un restaurante, ha compartido su estupefacción por lo que le ha ocurrido con unos clientes. Según asegura, lleva trabajando 20 años en la hostelería y jamás había visto nada igual.

"He vivido muchísimas situaciones distintas, de todo tipo, pero lo que me ha pasado hoy en el bar no me había pasado jamás. Llaman por teléfono y dicen: 'Oye, perdona, ¿para reservar una mesa para 10 personas a las tres de la tarde?'. Sin problema. Llegan las tres y cuarto, porque han llegado tarde pero no pasa nada, entran 10 personas, se sientan en la mesa, les llevamos el menú para que elijan la comida y dicen: 'No, perdona, que solamente vamos a comer 7 porque los otros tres se traen su comida de casa", relata.

"De casa no, del Mercadona, que está ahí al lado del bar. Se han cogido unas ensaladitas, se han venido ahí, se sacan la ensalada y se ponen a comer a ensalada tan tranquilamente. ¿Pero estamos chalados? ¿Crees que puedes ir a un restaurante a comer comida que te has comprado en el Mercadona? ¿Pero estamos locos?", pregunta.

"Mi padre dice: 'Da igual, no les vamos a decir nada, comen siete pues deja que los otros coman ensalada.' No puedes, es que a mi me daría vergüenza. Otra cosa es que tengas algún tipo de intolerancia... eso alguna vez lo hemos aceptado si viene un grupo de personas y una dice 'yo soy lo que sea, una intolerancia, me he traído mi comida'. Pues no pasa nada. Pero tres personas, ir a Mercadona y traerte la comida no", insiste.

Además, subraya que eso no era lo peor de todo: "Y encima no querían consumir bebida. No querían ni comer ni beber. La gente cada vez tiene más cara".