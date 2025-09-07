Revela el "código" de sus padres y su vecino y la historia que cuenta debería ser ejemplo para todos

Una joven ha publicado en su cuenta de X una historia de esas que dan para reflexionar sobre el ingenio y la importancia de los pequeños detalles. Según relata en un hilo en la red social, sus padres y su vecino -viudo y de avanzada edad- tienen una especie de 'código secreto' que les sirve para saber si todo está en orden en casa o si por el contrario ha surgido algún problema de gravedad.

La usuaria @maru_lele, explicó que tanto sus padres como su vecino acordaron hace tiempo una tradición, que en caso de que no se cumple diariamente, significa que algo va mal y hay que ir a la otra casa para ver qué ha ocurrido. Se trata simplemente de subir la persiana. Si esta está subida, no pasa nada, pero si permanece bajada, hay que acudir de inmediato al otro domicilio y si no hay respuesta, utilizar las llaves de repuesto que tienen mutuamente.

Según da a entender, nunca había ocurrido nada hasta este sábado, cuando la persiana del vecino de sus padres no estaba arriba como debería. Esto hizo saltar las alarmas de todos en la casa, por lo que rápidamente acudieron al domicilio de su vecino su madre, su padre y un amigo de este "fuerte y con experiencia con personas mayores".

Una vez en la puerta tocaron al timbre en repetidas ocasiones y cuando iban a abrir la puerta con la llave, escucharon un ruido que indicaba que el hombre se encontraba en su casa. Sin embargo, algo no andaba bien. Y así era, ya que cuando entraron, vieron que estaba en el suelo debido a que durante la noche se había caído, no había podido levantarse y el móvil le había quedado lejos.

Por ello, el hombre de avanzada edad -por lo que se puede intuir-, había pasado toda la noche tirado en el suelo, tal y como relata la joven. Por suerte todo salió bien, y salvo un poco de frío, el hombre no había sufrido lesiones mayores. Pese a todo, llamaron a una ambulancia y pusieron en conocimiento de sus cinco hijos todo lo ocurrido, y ya están buscando soluciones para que un susto de este tipo no vuelva a ocurrir.

En definitiva, todo se puede resumir en que, con un poco de ingenio y una medida sencilla, se puede salvar una vida, tal y como explica la usuaria. "Lo cierto es que un código basado en una persiana y un hábito de observación, una contraseña de esas que ya casi no existen, medio que ayer lo salvó", aseguró la joven.