Revilla no desentona cuando José Yélamo le pregunta por los currículums falsos

Miguel Ángel Revilla ha colaborado en laSexta Xplica y, además de hablar de cómo va la demanda que interpuso contra él el rey emérito Juan Carlos I por una supuesta lesión a su derecho al honor, también ha opinado de la dimisión de Noelia Núñez tras revelarse que había mentido en sus estudios.

Preguntado por el presentador del programa, José Yélamo, quien ha ironizado con los estudios de Revilla. "Esto es grave... Qué afán de aparentar lo que uno no es. ¿Pero por qué? Hay gente que cambia hasta la edad", ha comenzado expresando el cántabro.

"Esto dice mucho de las personas, una persona que exagera o miente en una cosa tan seria y luego dice que es un error... Es una cosa que hay que meditar mucho, no se te puede escapar ningún dato. Y ojo, que no estoy hablando que para dedicarse a la política haya que tener un título, porque conozco gente con dos carreras, pero no tienen una cosa que no se enseña en la universidad: sentido común", ha afirmado.

Noelia Núñez, en un pleno de junio Europa Press via Getty Images

Para Revilla, lo fundamental es "tener currículum", algo que debería ser una exigencia para llegar a un cargo público. "¡Qué menos! ¿No?", ha añadido. "Lo que hay que pedirles es qué ha hecho usted antes para que yo me pueda fiar de que pueda trasladar esos conocimientos a la administración pública", ha rezado.

Lo que ha echado en falta de la política española es que "está llegando mucho pelota, pero gente de currículum nada", así como ha defendido que "una persona que miente en su currículum, que es capaz de poner lo que no es, no puede estar en la política [...] No es creíble, porque si miente en eso, puede mentir en casi todo".

No ha dudado en concluir que, en caso de mentir en el currículum, debe "irse a casa, de cualquier partido político". "No merece la pena que nos hable de todo lo bien que lo va a hacer, no es creíble", ha rematado, en referencia a estos.