Iñaki López habla por muchos por sus contundentes palabras sobre María Guardiola y el robo de los votos en Extremadura

Todavía faltan dos días para las elecciones de Extremadura y María Guardiola sigue alimentando el miedo tras denunciar este jueves un "robo" a la democracia tras la sustracción en las oficinas de Correos de hasta tres localidades extremeñas. En una de las cajas fuertes que se llevaron los ladrones había 124 votos por correo para las propias elecciones autonómicas.

La propia Guardia Civil ha vinculado los robos con delincuentes comunes, según le han indicado fuentes a Efe, por lo que no lo relacionan a un intento de sustracción de votos. El PP de Extremadura pronunció que "alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir".

"Quieren elegir por nosotros y robarnos nuestro futuro, pero no lo vamos a permitir, votad masivamente, que las urnas se llenen de dignidad", pronunciaba Guardiola, presidenta de Extremadura y candidata a la reelección. Hasta el momento, la mayoría de personas afectadas han vuelto a votar.

En Más Vale Tarde se han hecho eco de la noticia y el periodista y presentador Iñaki López ha hablado por todos por sus contundentes palabras sobre el alarmismo de Guardiola y el PP de Extremadura.

Iñaki López y su contundente reacción

Durante la intervención de los otros colaboradores, López ha saltado pronunciando que "entendemos que la señora Guardiola ante la primera señal de alarma hiciera esas declaraciones un poco apresuradas".

Sin embargo, ha dejado muy claro que luego no tuvo más sentido ante los hechos ya esclarecidos: "Pero lo que no entiendo es que, después de las declaraciones de la Guardia Civil, alguien siga sobreactuando y poniendo en duda uno de los sistemas electorales más fiables del mundo".

"Por si había duda, Correos, esta mañana y a medio día, ya aseguraba que de los 124 votos (sustraídos), prácticamente el 90% ya se habían vuelto a producir", ha concluido López, que ha sido breve pero muy claro con toda esta polémica.