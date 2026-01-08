Roban 100 millones de la caja fuerte y el banco ofrece solo 10.300 euros a cada víctima: "Entraron con taladros industriales y estuvieron 2 días sin que saltara la alarma"

No ha sido el robo del siglo, pero sí el de esta Navidad: los ladrones se llevaron más de 100 millones de euros y tuvieron tiempo de sobra para el robo.

A quién no le gustan las películas de robos, sobre todo si son de guante blanco, esos en los que los ladrones no dejan rastro y se llevan un cuantioso botín... hasta que roban en tu banco y te afecta, claro. Como casi siempre, la realidad puede superar la ficción, sobre todo si hay negligencia y consecuencias inesperadas, como ocurrió en Gelsenkirchen (Alemania).

El robo es de película, porque los ladrones se llevaron de la cámara acorazada de la Caja de Ahorros de Gelsenkirchen más de 100 millones de euros entre efectivo, monedas, lingotes de oro y joyas privadas. Ocurrió después de Navidad.

No sabemos si a los cacos Papá Noel les regaló taladros industriales, pero es lo que usaron para forzar miles de cajas de seguridad. Pero lo que dice poco del banco es que no fue un robo rápido, sino que pudieron trabajar durante al menos dos días sin que se activara ninguna alarma.

El golpe ha dejado a cientos de clientes en shock. Para algunos, toda una vida de ahorros se esfumó. Ümmühan Y., de 56 años, lo resume así: "Tenemos cinco hijos y queríamos asegurar su futuro y su educación. Llevábamos 30 años confiando nuestros ahorros para la jubilación al banco", se lamenta una pareja en declaraciones al diario alemán Bild.

¿Depósitos garantizados? No va con ellos

Seguramente sabes que en España hay un fondo de garantía de depósito de hasta 100.000 euros por persona y por banco, pero pasa igual en Alemania, ya que ambas aplican la Directiva europea de garantía de depósitos.

Sin embargo, esta familia y el resto de afectados del atraco alemán han recibido solo 10.300 euros por caja; no, no es una inocentada.

La respuesta inicial de la entidad ha avivado la polémica. La caja de ahorros sostiene que cada una de las 3.250 cajas de seguridad afectadas está asegurada por un máximo de 10.300 euros. Cualquier compensación superior —argumenta— exige probar de forma fehaciente el contenido robado.

El problema es que muchos clientes guardaban sumas muy superiores, especialmente en oro y efectivo. Algunas víctimas hablan de cantidades millonarias, incrementadas además por la fuerte subida del precio del oro en los últimos años.

Los abogados señalan al banco

¿Qué pasa? ¿En un país como Alemania no saben lo que es un sistema antirrobo eficiente, con sus sísmicos, cámaras y demás?

Decenas de afectados ya han recurrido a Jürgen Hennemann, especialista en derecho de seguros. Su valoración es contundente: "Con lo que se sabe hasta ahora, hubo un grave incumplimiento del deber de diligencia. Si una cámara acorazada puede abrirse durante horas con taladros sin que nadie se dé cuenta, la responsabilidad del banco es clara", según se publica en el mismo artículo de Bild.

En la misma línea se pronuncia Burkhard Benecken, que representa a otro grupo de víctimas: "No se cumplió el deber básico de cuidado. ¿Cómo es posible que los autores trabajaran durante al menos dos días sin que saltara la alarma?".

La prueba del contenido: una sola oportunidad

La batalla legal se centra ahora en demostrar qué había dentro de cada caja. Hennemann advierte a los afectados de que "no se dejen presionar". "Tienen una sola oportunidad para presentar el inventario. Debe ser completo y preciso. Cualquier corrección posterior dañará su credibilidad", añade.

Los abogados recomiendan recopilar recibos, facturas, justificantes de compra y documentación fechada, además de denuncias policiales detalladas. En algunos casos, fotografías y testigos pueden ser determinantes.

Benecken explica que entre sus clientes hay familias —muchas de origen turco— que guardaban oro recibido en bodas o nacimientos, una tradición habitual y demostrable: "Con fotos de la boda y declaraciones, estas cantidades pueden alcanzar fácilmente seis cifras", indica.

¿Se puede cobrar más de 10.300 euros?

Sí, pero no es automático. Si se acredita negligencia grave de la entidad, la indemnización podría superar el límite asegurado, en incluso contemplar el reembolso íntegro de lo robado en determinados casos. Todo dependerá de cada contrato, de las pruebas y de lo que determinen los tribunales.

La caja de ahorros, por su parte, apunta a otra vía: revisar si el seguro de hogar privado cubre cantidades adicionales. Los letrados discrepan. "No basta con esconder el límite de 10.300 euros en la letra pequeña. Debió explicarse con claridad antes de firmar", replica Benecken.