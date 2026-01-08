Roberto Leal sorprende con un rap improvisado: "Soy Arkano, pero venido a menos"

Roberto Leal es uno de los presentadores de televisión más versátiles. Pese a empezar su carrera profesional como periodista, actualmente es un comunicador todoterreno, capaz de conducir todo tipo de formatos.

El sevillano vuelve este viernes a ponerse al frente de El Desafío, que regresa a Antena 3 con su sexta edición. Y para celebrarlo, ha hecho gala de una de sus pasiones: la improvisación. Roberto Leal se ha atrevido a marcarse un rap tras confesar que le encantan "las batallas de gallo".

Lo ha hecho con cuatro palabras: Desafío, Antena 3, entrevista y televisión. "Estamos en televisión, con diferentes puntos de vista; estoy improvisando ahora mismo en una entrevista. La gente me dice que yo lo hago muy bien, será porque estoy en mi casa, que esto es Antena 3. Y al final, ahora mismo, os digo, no me meto en un lío: vamos con todo porque arranca ¡El Desafío!".

"Soy Arkano, pero venido a menos", ha bromeado el presentador de Pasapalabra. Sobre su afición por la improvisación ha contado que es "una cosa como que a un señor de 46 años no le pega, pero me encanta rimar, me encanta improvisar y es algo que llevo consumiendo desde que tengo 14-15 años".

El mayor desafío: decir adiós a la polarización

Aprovechando su vuelta a El Desafío, Roberto Leal ha contado cuál va a ser su desafío personal para este año que acababa de arrancar. "Tener tiempo para descansar, un poco de paz y de calma para poder disfrutar del momento", ha asegurado el sevillano, que es consciente de que todo pasa muy rápido y no te da tiempo a vivir el momento.

Por otro lado, no ha dudado en señalar cuál es el mayor desafío al que se enfrentará España a lo largo de 2026: "Poner de acuerdo a todo un país, creo que ese es el titular". En esta línea, ha pedido un deseo en clave informativa para este año: "Me encantaría que un día nos levantemos con todos los informativos y los periódicos diciendo lo mismo, en la misma línea".