Roberto Leal sorprende con un rap improvisado: "Soy Arkano, pero venido a menos"
Roberto Leal sorprende con un rap improvisado: "Soy Arkano, pero venido a menos"

El presentador ha confesado ser un gran seguidor de las "batallas de gallos".

Daniel Pueblas Lara
El presentador Roberto Leal.GTRES

Roberto Leal es uno de los presentadores de televisión más versátiles. Pese a empezar su carrera profesional como periodista, actualmente es un comunicador todoterreno, capaz de conducir todo tipo de formatos

El sevillano vuelve este viernes a ponerse al frente de El Desafío, que regresa a Antena 3 con su sexta edición. Y para celebrarlo, ha hecho gala de una de sus pasiones: la improvisación. Roberto Leal se ha atrevido a marcarse un rap tras confesar que le encantan "las batallas de gallo"

Lo ha hecho con cuatro palabras: Desafío, Antena 3, entrevista y televisión. "Estamos en televisión, con diferentes puntos de vista; estoy improvisando ahora mismo en una entrevista. La gente me dice que yo lo hago muy bien, será porque estoy en mi casa, que esto es Antena 3. Y al final, ahora mismo, os digo, no me meto en un lío: vamos con todo porque arranca ¡El Desafío!". 

"Soy Arkano, pero venido a menos", ha bromeado el presentador de Pasapalabra. Sobre su afición por la improvisación ha contado que es "una cosa como que a un señor de 46 años no le pega, pero me encanta rimar, me encanta improvisar y es algo que llevo consumiendo desde que tengo 14-15 años". 

El mayor desafío: decir adiós a la polarización

Aprovechando su vuelta a El Desafío, Roberto Leal ha contado cuál va a ser su desafío personal para este año que acababa de arrancar. "Tener tiempo para descansar, un poco de paz y de calma para poder disfrutar del momento", ha asegurado el sevillano, que es consciente de que todo pasa muy rápido y no te da tiempo a vivir el momento. 

Por otro lado, no ha dudado en señalar cuál es el mayor desafío al que se enfrentará España a lo largo de 2026: "Poner de acuerdo a todo un país, creo que ese es el titular". En esta línea, ha pedido un deseo en clave informativa para este año: "Me encantaría que un día nos levantemos con todos los informativos y los periódicos diciendo lo mismo, en la misma línea".

