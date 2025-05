Rosa Villacastín define a Ayuso en una palabra y se convierte en lo más comentado de las últimas horas

La periodista Rosa Villacastín ha provocado una multitud de reacciones en las últimas horas por unas palabras que le ha dedicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista con Euprepio Padura en el podcast El Círculo Independiente, Villacastín ha sido clara: "Señora Ayuso, váyase a su casa. Es una ignorante total, no sabe nada de nada. Tiene al lado a Miguel Ángel Rodríguez, que es súper listo, es inteligente que la maneja como a un muñeco".

"Las Universidades públicas no las apoya, las está quitando dinero, está haciendo igual con la Sanidad. Si a usted no le gusta lo público, váyase a su casa", ha agregado.

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la periodista dice que le "encanta": "Cuando él empieza esa ruta con el coche, él me saluda y le digo: 'Lo tienes fatal, vas a perder'. Y me dice: 'Voy a ganar'. Las dos veces. Yo creo que no hay nada que a esta persona no le haya pasado y no haya tenido que superar", pone en valor.

Tampoco se corta al hablar de Felipe González, del que dice que "lo que está haciendo no lo haría nunca Aznar con los suyos".

Además, Villacastín habla sobre el papel de la oposición: "A mí me gustaría que hiciese propuestas. A todo no, no, no, insultar, solo insultar... y esto que está haciendo el señor Sánchez, si Feijóo pudiera hacerlo lo hacía porque antes de las elecciones gallegas, la noche antes, tuvo una comida con periodistas de la que no se puede hablar el texto y dijo que él que pactaría con los que ahora dice que no pactaría nunca".