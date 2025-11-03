Rufián describe con tres palabras la dimisión de Mazón y se queja de lo que ha dicho en solo cinco segundos

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tardado escasos cinco minutos en resumir la comparecencia del hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la que ha anunciado su dimisión sin utilizar directamente la palabra "dimisión" o "renuncio".

"Apelo a la responsabilidad de esa mayoría parlamentaria para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les aseguro que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Pero ya no puedo más. (...) Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat", han sido las palabras que ha pronunciado Mazón en esta intervención ofrecida desde el Palau de la Generalitat.

Rufián ha reaccionado con un tuit asegurando que ha sido "una dimisión a la altura del personaje" y la ha definido como "cobarde, falaz y perversa". También ha destacado el escaso tiempo que ha dedicado a los fallecidos por la DANA: "Ah. Y 5 segundos para los 229 muertos. Literalmente".

Durante su comparecencia, Mazón ha reconocido errores que cometió como "no pedir la declaración de emergencia nacional" y, sobre todo, "mantener la agenda de ese día".

"Yo debí haber tenido la visión política de haberme quedado. Sé que cometí errores, lo reconozco, y voy a vivir con ello toda mi vida. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político ni por mala fe. No supimos que había muertos hasta la madrugada del día 30. No tuvimos en cuenta la magnitud de la catástrofe y de lo que ocurría en el Barranco del Poyo", ha llegado a decir.

Críticas al Gobierno

Mazón también ha aprovechado su comparecencia para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra "la izquierda", a la que directamente ha acusado de fomentar "una campaña brutal en la que no se ha escatimado en gastos para llamarme asesino".

"Han llegado a decir que estuve de cumpleaños, de comida con políticos y con el móvil apagado, llegando a decir que yo estuve evitando mandar la alerta para de nuevo, mostrar la peor cara de la izquierda: aprovechar la muerte para hacer política", ha sentenciado el ya expresidente.