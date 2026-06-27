Page vuelve a reclamar a Sánchez un adelanto electoral en el "peor momento de la historia reciente del PSOE"

Este sábado, el PSOE celebra su Comité Federal anual marcado principalmente por las condena al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Como era de esperar, el primero que ha acaparado titulares en los medios de comunicación ha sido el presidente de Castilla-La Mancha que ha vuelto a reclamar a Pedro Sánchez un adelanto electoral.

A las puertas de la sede del partido, en la madrileña calle de Ferraz, el presidente autonómico ha criticado, en primer lugar, que se haya celebrado el evento "después de un año". "Como quizás hay quién piense que no ha pasado nada en el último año... Pero hace un año tuve ocasión de decir, que desde mi punto de vista, que si lo hemos hecho todo bien, no había que tener ningún miedo a convocar a la opinión pública. Hay que confiar a que confíen. Lo que detecto es lo contrario: mucho miedo a darle la palabra a la ciudadanía", ha recriminado Page.

El presidente manchego ha querido dejar por sentado que en el presente, "todo se ha complicado mucho más". "Es el punto más grave y el peor momento de la historia reciente del PSOE. No es que fuera bien ante el aluvión de casos de corrupción. Ya había muchas líneas rojas pisoteadas. España entera se pregunta solamente cuando. Tenemos que anteponer los intereses del país a los propios. Y, desde luego, los del PSOE de mañana a los de cualquier dirigente", ha razonado.

"El PSOE está por encima de cualquier dirigente", ha reiterado. Asimismo, ha mostrado su deseo de "una cierta tranquilidad de que mi partido no va a ser imputado como organización, porque sería terrorífico".

"Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Muchos nos han traicionado. Y con ellos, tenemos que marcar una frontera insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Espero que haya autocrítica y espero, sobre todo, que haya claridad y respuestas", ha terminado antes los peridistas que se encontraban en el lugar.