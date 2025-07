Santiago Segura sorprende al decir esto de Zapatero: "Sólo oírlo me hiela la sangre en las venas"

Santiago Segura está en plena promoción de Padre no hay más que uno 5, la última parte de su exitosa saga. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, cada vez que concede una entrevista le preguntan por Torrente 6.

En una entrevista para Esradio, el cineasta ha contado que se llamará Torrente presidente, lo que da pie a que le pregunten por el actual panorama político marcado por los casos de corrupción que del PSOE y el trío Santos Cerdán, Koldo y José Luis Ábalos.

El director de cine ha explicado que hace 3 años que tiene el guion en marcha y que la gente le pide por la calle una nueva película de Torrente desde hace 10 años que salió la última.

También le han preguntado por sus dotes adivinatorias y por todo lo que anticipó Torrente en sus películas y si es "un poco bruja". "Torrente es una comedia y esto es un drama", ha afirmado Segura.

Torrente es un paria y es ficción pero esta gente son gente poderosa y no es ficción, son los que están gobernando el país. Son la gente en la que tú confías para que administre los impuestos, para que gobierne. Esa falta de confianza en el sistema es peligrosísima", ha añadido.

Y ha hablado de impuestos: "Si tú pagas 42% de tus ingresos, o en el tramo en el que estés y sabes que todo va bien pues bueno, es el estado de bienestar, es lo que quiero, que mis conciudadanos estén felices como yo. Si empiezas a ver estas cosas, que de repente Zapatero resulta que en Venezuela compraba crudo, que luego no sabemos si se demostrará o no, pero de momento, solo oírlo me hiela la sangre en las venas".

"O el informe de UCO dice que Pedro Sánchez, Cerdán... esas conversaciones... te va a tocar medio al mes durante tres años, y dice Ábalos ¿500.000?, sí. No veas cómo son las petroleras. Yo oigo eso y parece un episodio de Los Soprano, Torrente y Los Sopranos y sale esto pero con Los Soprano me río porque son muertes falsas porque es ficción", ha finalizado.