Loles León señala por qué choca tanto con Santiago Segura en los rodajes y describe cómo es él
"¡Buf! Unas peleas...", comenta la actriz, que es muy amiga del director.
La icónica actriz Loles León ha hablado sobre la figura del director y actor Santiago Segura, contando por qué, a pesar de quererle tanto y tener una buena amistad con él, chocan mucho cuando coinciden en los rodajes o cuando ella interpreta un papel en una de sus películas. Además, le ha descrito como director y lo que dice ha resultado llamativo.
Lo ha contado en Lo de Évole, programa de La Sexta presentado por el periodista y presentador de televisión Jordi Évole. Han tenido una interesante conversación sobre todo tipo de temas, desde su vida sexual hasta por qué no ha ganado nunca un Goya, pasando por sus "pelis malas" y por qué "metieron en coma" a su personaje mítico de Aquí no hay quien viva.
Durante la conversación con Évole, la actriz le ha preguntado si es "amigo" de Santiago Segura. El presentador, algo sorprendido, le ha respondido: "Nos conocemos, ¿por qué? ¿Te cae bien?". Y eso es algo que tiene seguro: "Cosas mías, sí, yo a Santiago le quiero muchísimo, nos queremos muchísimo".
Por qué Loles León y Santiago Segura chocan tanto
"¿Y entonces por qué me has preguntado si yo soy amigo de Santiago?", le ha insistido Évole, pensando que se lo habría preguntado por si debía contenerse en su opinión sobre el director.
León le ha explicado que Segura y ella son "ese tipo de profesionales que nos conocemos y nos conocemos por amigos comunes, y siempre hemos estado ahí conectados, pero siempre hemos chocado".
"Ah, ¿sí?", ha preguntado curioso Évole. "¡Buf! Unas peleas...", ha respondido de inmediato. Y el porqué, tal y como ha contado la actriz, es porque "somos así", es decir, de un carácter "muy diferente... Y entonces chocamos".
Cómo es Santiago Segura, según Loles León
Sobre cómo es Santiago Segura (en el trabajo), León ha comentado que "es muy dominante". Y ha añadido: "Él quiere mangonearte y dominar y tal, y le digo siempre que a mí no, y yo no me dejo".
"Pero es muy gracioso, yo le quiero mucho y él también me quiere mucho. Yo quiero mucho a las niñas y a María. Tenemos una relación muy familiar y de mucha confianza", ha destacado. Además, Évole le ha comparado con Almodóvar, por si discute menos trabajando con él que con Segura: "A ver si vas a ser problemática".
"Sí... Yo soy problemática. Vamos a ver, no es una cuestión de ser problemática, es que aquí, la vida, cuando alguien te quiere pisotear, un hombre, una mujer, quien sea... Yo no me dejo, no me conformo, no hago la pelota a nadie", ha rematado.