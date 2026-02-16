Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Loles León señala por qué choca tanto con Santiago Segura en los rodajes y describe cómo es él
Virales
Virales

Loles León señala por qué choca tanto con Santiago Segura en los rodajes y describe cómo es él

"¡Buf! Unas peleas...", comenta la actriz, que es muy amiga del director.

Juan De Codina
Juan De Codina
Loles León y Santiago Segura.
Loles León y Santiago Segura.Lo de Évole (Atresmedia) / Getty Images / Fotomontaje: Huffpost

La icónica actriz Loles León ha hablado sobre la figura del director y actor Santiago Segura, contando por qué, a pesar de quererle tanto y tener una buena amistad con él, chocan mucho cuando coinciden en los rodajes o cuando ella interpreta un papel en una de sus películas. Además, le ha descrito como director y lo que dice ha resultado llamativo.

Lo ha contado en Lo de Évole, programa de La Sexta presentado por el periodista y presentador de televisión Jordi Évole. Han tenido una interesante conversación sobre todo tipo de temas, desde su vida sexual hasta por qué no ha ganado nunca un Goya, pasando por sus "pelis malas" y por qué "metieron en coma" a su personaje mítico de Aquí no hay quien viva.

Durante la conversación con Évole, la actriz le ha preguntado si es "amigo" de Santiago Segura. El presentador, algo sorprendido, le ha respondido: "Nos conocemos, ¿por qué? ¿Te cae bien?". Y eso es algo que tiene seguro: "Cosas mías, sí, yo a Santiago le quiero muchísimo, nos queremos muchísimo".

Por qué Loles León y Santiago Segura chocan tanto

"¿Y entonces por qué me has preguntado si yo soy amigo de Santiago?", le ha insistido Évole, pensando que se lo habría preguntado por si debía contenerse en su opinión sobre el director.

León le ha explicado que Segura y ella son "ese tipo de profesionales que nos conocemos y nos conocemos por amigos comunes, y siempre hemos estado ahí conectados, pero siempre hemos chocado".

"Ah, ¿sí?", ha preguntado curioso Évole. "¡Buf! Unas peleas...", ha respondido de inmediato. Y el porqué, tal y como ha contado la actriz, es porque "somos así", es decir, de un carácter "muy diferente... Y entonces chocamos".

Cómo es Santiago Segura, según Loles León

Sobre cómo es Santiago Segura (en el trabajo), León ha comentado que "es muy dominante". Y ha añadido: "Él quiere mangonearte y dominar y tal, y le digo siempre que a mí no, y yo no me dejo".

"Pero es muy gracioso, yo le quiero mucho y él también me quiere mucho. Yo quiero mucho a las niñas y a María. Tenemos una relación muy familiar y de mucha confianza", ha destacado. Además, Évole le ha comparado con Almodóvar, por si discute menos trabajando con él que con Segura: "A ver si vas a ser problemática".

"Sí... Yo soy problemática. Vamos a ver, no es una cuestión de ser problemática, es que aquí, la vida, cuando alguien te quiere pisotear, un hombre, una mujer, quien sea... Yo no me dejo, no me conformo, no hago la pelota a nadie", ha rematado.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales