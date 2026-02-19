Taburete comparte su participación en 'Torrente Presidente' de Santiago Segura y lo que hacen (y se escucha) va a dar mucho que hablar

Apenas queda un mes para el estreno de Torrente Presidente, la nueva cinta de la saga Torrente de Santiago Segura, y el director y su equipo ya ultiman los detalles para esta nueva producción en la que se espera su personaje más recordado se convertirá o tratará de convertirse en político.

"Esta hay que verla, no se puede decir nada. No quiero hacer ni tráiler, ni carteles", dijo en su visita a El Hormiguero (Antena 3), donde enfatizó en que no iba a anunciar ningún detalle de la trama de la película, que llegará a los cines el próximo 13 de marzo.

"Hubo una filtración. Un anormal, con un móvil, grabó un trocito del rodaje. Se hizo viral, me pusieron a parir... digo 'por ver una cosa que no es ni la película... me ponen a caldo. Lo que quiero es que la gente que quiera ver la película vaya a verla", indicó entonces.

Sin embargo, conforme se ha ido acercando la fecha, ha ido adelantando algunos detalles de la ficción. Por ejemplo, se desveló la participación de Taburete como autores de la banda sonora y la canción principal que, tal y como se ha conocido este miércoles, se estrenará en Spotify este viernes 20 de febrero.

El anuncio de la canción en redes sociales que han protagonizado los miembros de Taburete, Antón Carreño y Willy Bárcenas, junto a Santiago Segura va a dar mucho que hablar. En el clip se ve cómo el dúo halaga el tráiler de la película y lo califica como "obra maestra".

Tras esto, le enseñan la canción que han compuesto para la película, pero lo que realmente suena en un primer momento es el himno de España. "Esta me suena. Es música clásica, ¿no? Esta no es vuestra", le responde Segura.

Tras esto, Bárcenas y Carreño le dicen que si quieren que "pasen directamente al grano" y le ponen finalmente la canción, cuyo estribillo generará debate con un "señor Torrente, es usted mi presidente, con paguitas y pensiones se ganan las elecciones" y se escucha que califican al protagonista como "facha, machirulo" o "drogodependiente".