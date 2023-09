Se hace 27 kilómetros para probar esta máquina expendedora japonesa y esta es la conclusión que saca

El usuario de Tik Tok @soyfelber se ha hecho 27 kilómetros en bicicleta para ir a un centro comercial en Zaragoza para probar unas máquinas expendedoras japonesas que no había visto en su vida. Todo el viaje y el resultado final lo ha grabado para enseñárselo a sus más de medio millón de seguidores.

"El otro día fui a un centro comercial a probar unas máquinas expendedoras japonesas que no había visto en mi vida. Son muy raras, tuve la mala suerte de que las máquinas no funcionaban, así que voy a volver y a ver si tengo más suerte", empieza.

La mayor parte del vídeo es contar el viaje que hace en bicicleta desde su punto de origen hasta el centro comercial Torre Outlet, que está a unos 27 kilómetros de distancia. Durante el viaje hace varias paradas para alimentarse, ya que se había llevado unos plátanos para compensar el esfuerzo.

"No, no está lloviendo. Lo que tengo en la frente es sudor. Pasé muchísimo calor, mucho calor", asegura, justo antes de llegar al deseado punto de final del camino.

Cuando llega a las máquinas, pide un producto y una bandeja asciende hasta esa altura y, desde la parte trasera, se empuja el producto elegido para que caiga y posteriormente se baje. Esta es su conclusión: "He hecho 27km para conocer el mecanismo de esta máquina y me he quedado igual que estaba. No he entendido nada".