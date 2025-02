Se empieza a jubilar la generación de sus padres, cuenta lo que observa y saca una conclusión irrefutable

La generación del baby boom (los nacidos en España entre 1958 y 1975) comienza a jubilarse. Así lo ha reflejado el usuario de la red social X @gerclouds, quien ha señalado que la generación de sus padres se está jubilando y solo necesita cinco palabras para resumir la conclusión a la que llega.

"Se está jubilando la generación de mis padres, y estoy viendo mucho una cosa: gente que, tras toda una vida trabajando, decide jubilarse un poco antes de tiempo (un año, dos)", ha escrito en la red social.

A continuación, ha señalado que esto ocurre "aunque implique perder bastante pasta, en plan no quiero currar ni un minuto más y me la suda el precio". La publicación acumula ya más de 6.000 me gusta.

En un segundo mensaje, además, añade la siguiente conclusión: "Qué puta mierda es trabajar".