Se encuentra este cartel en un estanco y la duda que le surge genera una respuesta inmediata
"¿Alguien me puede aclarar si esto es legal?", ha planteado. 

Captura del usuario de X @JoseArocaALC.

Los carteles publicados en tiendas o restaurantes pueden llegar a ser todo un éxito en las redes sociales por lo que dicen o por cómo lo dicen. En ocasiones, además, pueden llegar a generar una ola de indignación y un debate en las redes sociales. 

Esto es lo que le ha pasado al usuario de X @JoseArocaALC, quien ha publicado el cartel con el que se ha topado en un estanco de Alicante, según ha especificado en los comentarios que ha recibido la publicación. "Estimados clientes, les informamos que, a partir del lunes 25 de agosto, las recargas del bonobús en nuestro establecimiento requerirán una compra mínima de dos euros", se puede leer en él. 

"Aprovechamos para sugerir algunos productos que pueden adquirir para cumplir con este requisito, como: tabaco, bebidas, chucherías, snacks, regalos. Agradecemos de antemanos su comprensión. ¡Muchas gracias!", concluye el cartel. 

Ante esto, el usuario ha planteado una pregunta: "¿Alguien me puede aclarar si esto es legal?". Y las respuestas no se han hecho esperar. 

"Es un estanco que además es despacho de loterías y encima está a 5 metros de un Mercadona, vamos que siempre está petadísimo. Nunca hay menos de tres personas atendiendo y se ve que eso les da pocos beneficios...", aclaró, además, el usuario. 

