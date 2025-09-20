Se encuentra en el metro con un chico con el que quería hablar y al acercarse el giro de guion es tremendo

Hay quien se va a sentir identificado con lo que le pasó a la escritora Irene Morales (@LunnVic)—hasta un servidor se ha dado por aludido— por lo que le ha pasado en el metro con un chico que le pareció muy guapo, teniendo la idea de charlar con él. Pero no salió como esperaba. En realidad, ni salió, pero al final se ha quedado como una anécdota que contar y de la que reírse con los amigos.

"Un chico y yo hemos intentado sentarnos en el mismo sitio en el metro y eran tan guapo que me he planteado charlar con él y de pronto se le ha sentado una rubiaza top model internacional al lado a darle palique y acaban de intercambiar sus WhatsApp", ha relatado la joven en un tuit de más de 200.000 visualizaciones y 8.000 'me gusta' en apenas 24 horas desde que lo publicó.

La frase final que ha dejado Morales justifica ya todos los 'me gusta': "Aquí el que no corre vuela". Su anécdota ha generado decenas de comentarios y citados: "Irene, el target era la rubia". Pero Irene se ha defendido: "Mentira, que la rubia ha llegado dos paradas después".

Por supuesto, las ironías no han faltado: "Es el hombre más afortunado del mundo, le han tocado dos mujeres con iniciativa. ¿Cuál era la probabilidad?". "Cosas que nunca me pasarán", ha lamentado el usuario @bastardoliberal.

"Hay un mundo entero de experiencias que por ser feo me estoy perdiendo", ha replicado otro usuario. "¿Pero en serio lo de ligar en el metro le funciona a la gente o solo pasa en las películas?", ha preguntado el usuario @pack_thecreator.

"Esto es como la típica cosa que a uno le puede pasar una vez en la vida, digno de fanfic—historias inventadas por los fans—", ha comentado el usuario @Recipe4Entropy.