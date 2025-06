Se encuentra esta nota en el parabrisas, entra en pánico... pero el escrito es para que lo vea hasta la DGT

Una de las mayores pesadillas de los conductores es volver a su coche, aparcado en algún sitio público, y encontrarse con una nota en el parabrisas. Eso es señal casi irremediable de que algo malo ha ocurrido.

Pero lo que ha compartido la usuaria de Threads ksimbanarivera es algo diferente. Ella ha mostrado en esa red social el escrito que le dejó otro conductor en el limpiaparabrisas de su vehículo. Y devuelve un poco la fe en la humanidad.

"He encontrado este papel en el parabrisas de mi coche en el parking. Al principio me asusté por mi instinto latino, pero resulta que la gente es tan amable y respetuosa que se toma el tiempo de dejarte una nota por haber estacionado mal junto a tu coche", explica.

En el escrito se puede leer: "Buenas tardes, vecino. Disculpa la forma en que he aparcado, pero, créeme, es la única posible. Si entro de frente, y el de enfrente deja el coche un poco fuera, no tengo posibilidad de salir".

"Entrando de culo tengo la pared en mi lado de la puerta, por eso es que me arrimo al lado del copiloto. Siento las molestias que te haya podido ocasionar, pero no se me ocurre otra alternativa", se excusa.

"Durante la semana me muevo poco, pero el fin de semana traigo el coche y debo aparcarlo. Gracias. Espero comprensión", señala.

Entre las reacciones destaca la de una persona que señala un detalle: "Iba a decir que tiene letra de médico, pero escribe sobre un papel de una libreta de productos médicos por lo que probablemente será médico".